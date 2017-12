Derechos de autor

Darwin Airline no puede volar 29 de noviembre de 2017 - 09:49 La aerolínea regional suiza Darwin, con sede en Lugano, debió suspender todos sus vuelos el martes tras de que la Oficina Federal de Aviación Civil (FOCA) le revocara la licencia por problemas financieros. “FOCA anunció el retiro inmediato de la licencia de explotación de la compañía Darwin (Adria Airways Switzerland) por razones económicas y financieras. Darwin ya no está autorizada a operar vuelos comerciales”, publicó la dependencia en un tuiter el martes. Darwin Airline confirmó la noticia en un breve anuncio en su sitio web indicando que los vuelos “actualmente no están operando”. Pero agregó que “estamos trabajando en busca de una solución para reiniciar a la brevedad nuestras operaciones”. Darwin Airline se declaró insolvente el lunes merced a los “impactos desfavorables en el mercado” que afectaron al propietario de la empresa, adquirida en junio pasado y sometida a un plan de reestructuración. La pérdida de los contratos con Alitalia, que se declaró en bancarrota en mayo, y la inesperada insolvencia de Air Berlin en agosto, tuvieron una incidencia negativa en la empresa suiza, de acuerdo con el aviso. La flota de Adria Airways Switzerland está compuesta por seis SAAB 2000 y cuatro ATR 500.