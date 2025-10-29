Problemas para evacuar a miles de personas del sureste de Bahamas por el huracán Melissa

San Juan, 29 oct (EFE).- Las autoridades de Bahamas confirmaron este miércoles que más de 1.400 personas de las islas Ragged, Acklins, Long Island, Crooked y San Salvador, ubicadas en el sureste del país, están teniendo problemas para ser evacuadas, debido a la inminente llegada del huracán Melissa, convertido en categoría 2.

El presidente ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción tras Desastres (DRA, por sus siglas en inglés) de Bahamas, Alex Storr, reconoció las quejas de los ciudadanos por la gestión de las autoridades, que todavía no han podido evacuar a toda la población hacia Nasáu y Nueva Providencia, horas antes del impacto de Melissa.

«Los aviones están ahora mismo en tierra en esas islas o de camino hacia ellas», aseguró Storr en una rueda de prensa.

El titular de la DRA precisó que el lunes se sacó a unas 430 personas y el martes por la mañana a casi 300 y que los vuelos continuaron durante la noche para trasladar a las aproximadamente 1.400 personas que figuraban en la lista de evacuación.

Posteriormente, las autoridades explicaron que se espera evacuar a un total de 1.453 personas que solicitaron ayuda a las autoridades.

Los habitantes de la isla de Crooked mostraron su descontento en redes sociales por la larga espera que tuvieron en el aeropuerto para ser evacuados, ante la falta de comunicación por parte de las autoridades de los horarios de los vuelos.

Por su parte, el director general de la Autoridad de Gestión de Riesgos de Desastres (DRM, por sus siglas en inglés), Aarone Sargent, respondió a las preocupaciones de los residentes y destacó que la autoridad está haciendo todo lo posible.

Los meteorólogos pronosticaron inicialmente que Crooked y Acklins serían las zonas más afectadas por el fenómeno meteorológico, pero, tras el cambio de rumbo de este, ahora prevén que Melissa afecte mayormente a Ragged, Long Island, Rum Cay y San Salvador.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos indicó en su último boletín que Melissa avanza actualmente a unos 22 kilómetros por hora en dirección Bahamas, donde se estima que llegará hoy y que los efectos comiencen a sentirse en las próximas horas.

«Se esperan vientos peligrosos, lluvias intensas, inundaciones y marejadas ciclónicas a lo largo del día.Permanezcan en sus casas y estén atentos a las actualizaciones oficiales», manifestó la agencia oficial de Manejo de Desastres de Bahamas en redes sociales.

El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora con ráfagas aún mayores y es posible que se fortalezca ligeramente entre hoy y mañana, según el NHC.

En el sureste de Bahamas se esperan acumulaciones de lluvia de entre 12 y 25 centímetros este miércoles, con posibles inundaciones repentinas. EFE

