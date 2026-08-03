Procesado un hombre tras lanzarse al río desde el puente de Brooklyn y sobrevivir

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Nueva York, 3 ago (EFE).- Las autoridades de Nueva York procesaron este lunes a un hombre que la víspera causó conmoción al escalar una torre del turístico puente de Brooklyn y lanzarse desnudo al río, tras lo que fue rescatado con vida en el agua, un suceso que obligó a cerrar la concurrida vía de la gran urbe temporalmente.

El hombre, Galymzhan Abaildayev, de 44 años, que se encuentra ingresado estable en un hospital, ha sido acusado de imprudencia temeraria, obscenidad pública, allanamiento criminal, conducta desordenada y realizar grafitis, según el medio local ABC 7.

Abaidayev escaló una torre del puente situada a más de 80 metros de altura en torno a mediodía del domingo, tras lo que se desnudó y saltó antes de que los servicios de emergencia pudieran convencerle de ponerse a salvo, de acuerdo con vídeos publicados en redes sociales por testigos y con el relato policial.

El hombre saltó al East River usando unas telas a modo de paracaídas, aparentemente la bandera de Kazajistán y una sábana con algún tipo de letrero, indicaron fuentes de la Policía al New York Post.

En algunos vídeos se le ve escalando las poleas del puente centenario portando una mochila cuadrada a sus espaldas, similar a la que usan los repartidores a domicilio.

Las autoridades tuvieron que cerrar temporalmente el paseo peatonal del puente, que está siempre lleno de turistas, por seguridad, señalan los medios.

No obstante, la unidad de vigilancia puertos de la Policía acudió rápidamente a rescatarlo del agua y fue trasladado al hospital de Bellevue, donde permanece estable, agregan. EFE

nqs/jco/psh