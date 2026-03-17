Procesan en Ecuador a tres ciudadanos asiáticos que tenían 165.000 dólares en efectivo

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Quito, 16 mar (EFE).- La Fiscalía de Ecuador procesó este lunes a tres ciudadanos de origen asiático por un delito de enriquecimiento privado no justificado al no poder explicar las razones por las que tenían 165.000 dólares en efectivo, según informó el Ministerio Público en un comunicado.

Los investigados, identificados como Xingrong Ch., Xingbin Ch. y Yumei P., fueron detenidos en la ciudad de Guayaquil, la más grande del país andino, durante un control policial en el perímetro de seguridad establecido tras el incendio ocurrido el 11 de febrero en un edificio de la ciudad que, a pesar de las labores de extinción, se extendió durante casi dos días.

Según el reporte policial, los sospechosos ingresaron el pasado jueves al inmueble con el argumento de retirar pertenencias personales de varios departamentos ubicados en el quinto piso, pero durante la inspección los agentes encontraron el dinero distribuido en varias maletas.

Tras el hallazgo, los policías procedieron a su detención e incautaron el dinero.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el juez dispuso como medidas cautelares la prohibición de salida del país y la presentación periódica semanal ante la Fiscalía para los tres procesados.

El pasado 11 de febrero, un incendio de gran magnitud se desató en un edificio en el centro de Guayaquil, donde el fuego provocó el colapso parcial del inmueble y se mantuvo activo durante más de 36 horas debido a la gran cantidad de material «antitécnicamente embodegado» almacenado en su interior, según explicó entonces el jefe de Bomberos de Guayaquil, Martín Cucalón.

La magnitud del incendio obligó a evacuar edificios cercanos, pero no hubo víctimas mortales. EFE

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