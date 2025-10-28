Procesan en Italia al presunto asesino de una madre y su hija 27 años después del crimen

Roma, 28 oct (EFE).- La Fiscalía de Rovigo (norte de Italia) ha identificado al presunto asesino de una madre y su hija, brutalmente golpeadas en el bar que regentaban en junio de 1997, y que será llevado a juicio en marzo, 27 años después de los hechos.

El acusado es un ciudadano checo de 48 años, actualmente en paradero desconocido tras quedar en libertad el 12 de octubre en su país tras haber cumplido condena por otro delito, informaron este martes medios locales.

La audiencia preliminar, sin la presencia del acusado, se celebró este martes ante el juez de instrucción de Rovigo.

Los hechos ocurrieron el 29 de junio de 1997, cuando el hombre presuntamente atacó a las dos mujeres en el bar que regentaban en Rosolina (norte) con el fin de robar unas 400.000 liras de la caja del local.

Según la reconstrucción de los hechos, el acusado golpeó con un objeto contundente, ayudado por otra persona aún no identificada.

La madre murió en el acto y la hija falleció días después.

Los investigadores centraron la búsqueda en el entorno cercano a las víctimas, especialmente en un joven que había mantenido una relación con una de ellas y que frecuentaba el bar.

Finalmente, los carabineros (Policía militarizada) lograron identificar al acusado gracias al cotejo del ADN recogido en el lugar del crimen.

El juicio comenzará el próximo 13 de marzo ante el Tribunal Penal de Rovigo, según las mismas fuentes. EFE

