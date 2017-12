Derechos de autor

Crisis en Honduras: Carta abierta de ONG suizas Patricia Islas 04 de diciembre de 2017 - 17:15 Once organizaciones suizas expresan su “profunda preocupación” por los acontecimientos recientes en el marco del proceso electoral en Honduras e instan a las autoridades hondureñas a asegurar la transparencia en el conteo de los votos y a que no alimenten la escalada de la violencia. En el documento, ACAT-Suiza – Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, ALBA SUIZA, ‘Brot für alle’, ‘Brücke - Le Pont’, Foro Honduras Suiza, Foro Suizo para los DDHH y la Paz en Guatemala y Honduras, Guatemalanetz Bern, Guatemala-Netz Zürich, Médico Internacional Suiza, Peace Watch Switzerland y SOLIFONDS dan su respaldo a “las voces de la sociedad civil hondureña que demanda mayor transparencia en la publicación de los resultados de las elecciones generales 2017”. Las ONG suizas con más de 30 años de trabajo solidario en Honduras, denuncian “la constante y directa hostilidad de funcionarios del gobierno, como sectores de intereses afines, contra la población hondureña y las y los defensores de derechos humanos, locales y extranjeros”. Consideran que las violaciones de los derechos fundamentales se han agravado en el marco de las elecciones generales de 2017, “cuya legitimidad se volvió cuestionable desde que la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la candidatura inconstitucional del actual presidente”. En la carta abierta firmada el 1 de diciembre, las agrupaciones signatarias indican: “Ante las sospechas despertadas por el actuar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su negativa a difundir los resultados en el plazo pertinente, y ante las agresiones y la represión que ya se están haciendo manifiestas en contra de la población, las organizaciones de la sociedad civil suiza expresamos nuestra profunda preocupación por el papel que juega el TSE, que fomenta la inseguridad y la polarización de la sociedad hondureña y profundiza la crisis política en el país.” Desde Suiza se suman a la propuesta de la Convergencia contra el Continuismo de realizar un conteo físico de acta por acta, bajo supervisión internacional. Reelección presidencial Las sospechas de un supuesto fraude electoral provocaron que desde el miércoles pasado se desataran protestas en todo el país, con saqueos de comercios y barricadas en las calles. La situación llevó al presidente y candidato de nuevo al puesto, Juan Orlando Hernández a decretar el viernes un toque de queda nocturno por 10 días, pero que exceptúa a todos aquellos que estén involucrados en el proceso electoral. Hernández exhorto al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a actuar con imparcialidad: El Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyó este lunes el conteo de votos de las elecciones del 26 de noviembre, aunque sin proclamar oficialmente un ganador. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina de la ONU para los DDHH en Honduras pidieron a las autoridades que garanticen el respeto a la vida humana, en el contexto de la violencia postelectoral vivida estos días en el país centroamericano. DDHH: Respaldo de Suiza en Honduras El Ministerio Suizo de Asuntos Exteriores contribuye en Honduras al fortalecimiento del estado de Derecho y mantiene comunicación con las oenegés helvéticas que respaldan la defensa de los DDHH en ese país. A finales de julio el Gobierno helvético a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) anunció su contribución de 2.4 millones de dólares durante el período 2017-2020 para el funcionamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).