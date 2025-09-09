The Swiss voice in the world since 1935

Producción de autos en México cae un 0,78 % en agosto y exportaciones suben el 1,4 %

Ciudad de México, 9 sep (EFE).- La producción de vehículos ligeros en México retrocedió un 0,78 % interanual en agosto de 2025, al totalizar 349.856 unidades, mientras que las exportaciones aumentaron un 1,41 % hasta 296.796 unidades, pese a las tensiones comerciales con Estados Unidos, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) detalló que las ventas internas también descendieron el 2,99 % respecto al mismo mes del año pasado, al ubicarse en 124.180 unidades.

Durante el periodo enero-agosto de 2025, la fabricación de automóviles en el país acumuló 2.666.029 unidades, lo que significó un aumento de apenas del 0,52 % frente al mismo lapso de 2024.

De ese total, los camiones ligeros representaron el 77,2 %, mientras que los automóviles concentraron el 22,8 %.

En contraste, las exportaciones acumuladas entre enero y agosto sumaron 2.252.578 vehículos, cifra que significó una caída de 1,02 % anual, con Estados Unidos como el principal destino con el 79 % de los envíos, aun cuando ha impulsado aranceles en contra de la industria automotriz mexicana.

Canadá (11,1 %), Alemania (2,9 %) y Colombia (1,1 %) se ubicaron como los siguientes mercados.

La industria automotriz mexicana, la más relevante del sector manufacturero, aporta alrededor de un 4 % al producto interno bruto (PIB) nacional y más del 20 % al PIB manufacturero.

En 2024, la producción y exportación de vehículos ligeros en México creció más del 5 %, lo que permitió hilar tres años consecutivos de crecimiento tras los impactos de la pandemia de covid-19 y la escasez de insumos.

El desempeño de agosto contrasta con los incrementos observados en junio y julio, meses en los que la producción avanzó 4,89 % y 2,36 %, respectivamente, pero también refleja que la industria sigue enfrentando una demanda interna débil y un entorno externo de incertidumbre comercial.

El Inegi precisó que los resultados provienen de los reportes de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), así como de seis compañías no afiliadas, que en conjunto representan 39 marcas de autos producidos y comercializados en el país. EFE

