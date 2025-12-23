Producción de cobre en Perú subió 4,5 % en octubre y la de electricidad 4,1 %

Lima, 23 dic (EFE).- La producción de cobre creció el 4,5 % en octubre en Perú con respecto al mismo mes del año pasado, por la mayor extracción del metal en los principales yacimientos del país y, de igual forma, la producción de electricidad se incrementó en 4,1 % por el alza en la generación de energía hidroeléctrica, según el informe sobre Panorama Económico Departamental publicado este martes en Lima.

El incremento en la producción cuprífera de octubre pasado responde a la mayor extracción reportada en las empresas mineras Antamina, Minera Chinalco, Minera Antapaccay, Sociedad Minera Corona, Minera Shouxin Perú, Minera El Brocal y Minera Argentum.

En ese mes, la producción de cobre subió en las regiones andinas de Áncash (48,8 %), Junín (32 %), Cusco (8,6 %) y Tacna (1 %), jurisdicciones que concentran el 45 % de la producción nacional del metal rojo, según detalló el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

También hubo un repunte en la sureña Ayacucho (76,7 %) y, por otro lado, disminuyó la producción en Cajamarca (-30,8 %), Ica (-22 %), Apurímac (-9,1 %) y Moquegua (-7 %).

El informe agregó que, en octubre pasado, también hubo alzas en la producción de estaño (31,7 %), zinc (30,9 %), molibdeno (16,3 %), plata (13 %), hierro (5,4 %) y plomo (4,9 %).

De otro lado, la producción de energía eléctrica registró un crecimiento de 4,1%, respecto al mismo mes del 2024, debido a la mayor generación de energía hidroeléctrica en las centrales Chaglla, Chimay, Yuncán, Ángel (I, II y III), Aricota I, Carhuaquero, Cañón del Pato, Machupicchu, San Gabán II, Cerro del Águila, Yaupi y Santa Teresa.

Mientras que este resultado fue atenuado por la menor generación de energía térmica en las centrales Aguaytía, Refinería Talara, Malacas I y II, Chilca I y II, Kallpa, Santo Domingo de Olleros, Fénix, Las Flores y Ventanilla, entre otras.

En octubre pasado, la producción de energía eléctrica estuvo impulsada principalmente por las regiones andinas de Puno (219 %), Arequipa (138 %), Junín (90,9 %) y Huancavelica (24 %), que generan el 31 % del total nacional.

Las regiones de la Amazonía reportaron caídas en ese mes como Ucayali (-87 %), Madre de Dios (-6,4 %), y Loreto (-5,5 %), al igual que Lima (-21,9 %), ubicada en la costa central del país y que sin embargo aportó con el 42,3 % de la producción total.EFE

mmr/cpy