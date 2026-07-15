Producción de Perú aumenta 1,80 % en mayo y llega a 3,20 % en primeros cinco meses del año

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Lima, 15 jul (EFE).- La producción nacional de Perú aumentó en 1,80 % en mayo pasado, respecto a similar mes del año anterior, con lo que alcanzó una variación acumulada de 3,20 % en los primeros cinco meses de 2026, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El informe técnico oficial señaló que este avance mensual se debió al desenvolvimiento favorable de sectores económicos como comercio, otros servicios y minería e hidrocarburos, que en conjunto explicaron el 95 % del resultado global.

Les siguieron construcción, servicios de gobierno, servicios prestados a empresas, transporte, almacenamiento y mensajería, alojamiento y restaurantes, servicios financieros, electricidad, gas y agua, telecomunicaciones y agropecuario.

Sin embargo, durante el mes también se presentaron contracciones en los sectores de manufactura y pesca, explicadas por cambios climatológicos que afectaron la disponibilidad de especies hidrobiológicas y el ciclo de producción de la industria textil, principalmente.

El INEI indicó que, de esa manera, en el período de enero a mayo pasado la actividad productiva del país creció en 3,20 % y en el periodo anualizado, entre junio de 2025 y mayo de 2026, avanzó en 3,54 %.

Al detallar la información mensual por sectores, precisó que el agropecuario aumentó en 0,10 %, mientras que el de minería e hidrocarburos se incrementó en 2,60 %, el de electricidad, gas y agua en 5,21 %, el de construcción en 4,66 %, y el comercio en 6,91 %.

Además, el sector transporte, almacenamiento y mensajería creció un 2,42 %, el de alojamiento y restaurantes 5,05 %, el financiero y seguros 1,79 %, el de telecomunicaciones y otros servicios de información 0,65 %, el de servicios prestados a empresas 3,52 % y el de los servicios del gobierno crecieron 3,69 %.

Esto último se dio por mayores actividades realizadas por las instituciones de la administración pública, que crecieron en 3,7 %; defensa, en 3,5 %; y otros servicios, en 0,6 %.

Por otra parte, el sector de la pesca disminuyó en 73,10 %, ante la menor extracción de especies de origen marítimo, que decreció en 75,61 %, aunque la pesca para consumo humano directo aumentó en 4,50 %.

El sector de manufactura se redujo en 10,67 %, principalmente por la contracción del subsector fabril primario, en 41,70 %, lo que fue contrarrestado parcialmente por el crecimiento del no primario, que llegó a 5,44 %. EFE

dub/gpv