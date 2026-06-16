Producción diaria de petrolera de Ecuador sube a 370.197 barriles, la más alta desde enero

Compartir

1 minuto

Quito, 16 jun (EFE).- La empresa estatal Petroecuador alcanzó una producción de 370.197 barriles de petróleo por día, la más alta desde el pasado 3 enero, tras «ejecutar diversas estrategias para incrementar» la extracción de hidrocarburos, según informó este martes la institución.

La producción supera los 366.064 barriles diarios registrados a finales de mayo y el aumento responde, según la petrolera, a un plan que se está ejecutando y que también contempla durante este año la reactivación de cerca de 200 pozos cerrados y la conversión de otros 35 en pozos inyectores en distintos campos operados por la empresa.

Entre los activos con mayores incrementos destaca el campo Drago, en la provincia amazónica de Sucumbíos, cuya producción pasó de 2.854 barriles de petróleo por día a un pico de 5.954 barriles diarios en el último trimestre.

Además, en el campo Auca, en la provincia amazónica de Orellana, entre el 1 de abril y el 8 de junio de este año la producción aumentó de 60.753 a 62.300 barriles diarios; mientras que en el campo Lobo, situado en el Bloque 7, también en Orellana, la producción se elevó desde los 500 barriles diarios hasta superar los 2.000 barriles por día.

La petrolera estatal también informó de un incremento en la producción de gas natural en el campo Amistad, el mayor yacimiento de Ecuador, ubicado ‘offshore’ (fuera de la costa) en el Golfo de Guayaquil, de 17 millones a 28 millones de pies cúbicos diarios, debido a campaña de reacondicionamiento de pozos. EFE

af/cbs/eav