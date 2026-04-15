Producción nacional de Perú creció 3,68% en febrero por avances en construcción y comercio

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Lima, 15 abr (EFE).- La producción nacional de Perú creció un 3,68 % en febrero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al señalar que han crecido la mayoría de sectores, especialmente comercio y construcción.

El informe mensual del INEI detalló que en el primer bimestre de 2026, la producción aumentó 3,61 % tras cerrar el 2025 con un crecimiento del 3,44 %.

El sector construcción incrementó su actividad un 8,9 % en comparación con febrero de 2025, reflejado en el dinamismo del consumo interno de cemento (11,55 %) y del avance físico de obras públicas (1,47 %).

El crecimiento del consumo interno de cemento estuvo asociado a la mayor ejecución de obras privadas como proyectos de infraestructura para el sector minero, agroindustria, transporte, manufactura, electricidad, entre otros; así también de viviendas de autoconstrucción.

También creció el comercio (6,06 %), explicado principalmente por la venta al por mayor (4,41 %), debido a la comercialización de metales y minerales (oro, cobre y acero), combustibles líquidos, gaseosos y lubricantes y maquinaria y equipo (camiones, excavadoras, herramientas eléctricas).

La venta al por menor subió un 5,82 %, determinado por la venta de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y supermercados, minimercados y las tiendas de conveniencia.

Durante febrero, el sector alojamiento y restaurantes aumentó un 7,22 % por la evolución positiva de los subsectores restaurantes (7,29 %) y alojamiento (3,88 %).

En el subnivel de restaurantes, el INEI indicó que influyeron las diversas celebraciones por el día de San Valentín, día del Pisco Sour, los Carnavales de Cajamarca y la Fiesta de la Candelaria, que registraron mejores campañas que el año anterior.

También crecieron el agropecuario (0,71 %), manufactura (2,74 %), electricidad, gas y agua (2,99 %) y transporte, almacenamiento y mensajería (4,10 %).

Por el contrario, disminuyó el desempeño de la minería e hidrocarburos un 1,11 %, debido a la caída del subsector hidrocarburos (-9,73 %), influida por la menor explotación de petróleo crudo (-24,3 %), la reducción en la producción de líquidos de gas natural (-6,2 %) y de gas natural (-0,5 %).

Aunque aumentó la producción del subsector minero metálico (0,13 %) por una mayor producción el cobre (2,6 %), hierro (1,5 %), estaño (0,5 %) y oro (0,1 %).

Asimismo, se redujo la producción de la pesca un 5,2 % ante la menor extracción de especies de origen continental en -37,04 %, principalmente de recursos para el consumo en estado fresco (-34,2 %), que fue contrarrestada parcialmente por el crecimiento de la pesca marítima (0,74 %). EFE

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