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Producción nacional de Perú creció el 3,7 % en abril, alentada por construcción y comercio

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Lima, 15 jun (EFE).- La producción nacional de Perú creció el 3,73 % en abril último, respecto al mismo mes del año pasado, y el 3,59 % en el porcentaje anualizado (mayo 2025 a abril 2026), alentada por el alza del sector de la construcción (12,8%) y el del comercio (7,3 %), según el más reciente reporte publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De acuerdo con el informe técnico Producción Nacional, en el acumulado del año, de enero a abril últimos, la producción nacional creció el 3,58 % y en abril los sectores de comercio, construcción, otros servicios y manufactura explicaron el 66 % del resultado global.

El buen desempeño de la construcción respondió al alza en el consumo interno de cemento (13,9 %) para proyectos privados de minería, telecomunicaciones, comercial y de servicios, así como del avance físico de obras públicas (11,2 %) en el ámbito de los gobiernos locales y regionales sobre estructura vial y servicios básicos.

Por su parte, el comercio reportó un alza del 7,3 %, debido a la mayor comercialización mayorista (5,7 %) de metales (oro, cobre, plata y zinc), materiales de construcción y artículos de ferretería demandados para obras públicas e infraestructura en empresas privadas.

A su vez, el comercio minorista aumentó el 5,8 %, por la venta en tiendas por departamento, artículos de ferretería (cemento, herramientas, pinturas, vidrio plano, madera y equipos sanitarios), supermercados, minimercados y tiendas de conveniencia.

En tanto, el sector de la electricidad, gas y agua creció el 4,6 %, por el desempeño positivo de los subsectores electricidad (5,1 %), gas (1,4 %) y agua (1,4 %).

De otra parte, el área de la minería y los hidrocarburos se redujo el 3,2 %, con relación a igual mes de 2025, ante la contracción de los subsectores hidrocarburos (-24,7 %) y minero metálico (-0,3 %).

La caída del subsector minero metálico respondió a la menor extracción de zinc (-20,2 %), plomo (-17,8 %), plata (-3,8 %) y molibdeno (-1,1 %).

Esta situación fue parcialmente compensada por el incremento en la producción de hierro (2,1 %), cobre (4,3 %), oro (4,4 %) y estaño (12,6 %).

La menor producción de hidrocarburos se explica por la disminución en la extracción de petróleo crudo (-33,1 %), gas natural (-28,9 %) y líquidos de gas natural (-14,5 %).

Otro sector en descenso en abril fue el agropecuario (-1,6 %), por el retroceso de la producción del subsector agrícola (-3,3 %), a raíz de la disminución de lluvias en los campos de cultivo. EFE

mmr/fgg/jrg

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