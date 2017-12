Derechos de autor

Producciones de Colombia y Chile galardonadas 04 de diciembre de 2017 - 16:01 La XIX edición de FILMAR en América Latina concluyó este domingo con la premiación del documental ‘Jericó, el infinito vuelo de los días’, de la colombiana Catalina Mesa (categoría ‘Flechazos’), y la ficción ‘Mala Junta’, de la chilena Claudia Huaiquimilla (Ópera prima). “Una película es un camino y una creación de encuentros con paisajes, personajes, historias, imaginarios, un equipo técnico. El fruto de todo este camino creativo es el encuentro con el público”, señaló Catalina Mesa. “Por eso, me siento feliz y privilegiada de disfrutar de este encuentro que, gracias a FILMAR me permitió compartir con el público de Ginebra una mirada diferente de mi cultura de origen, compartir su espíritu femenino”, agregó. Rodado en el pintoresco pueblo colombiano de Jérico, el documental da voz a personas de la tercera edad, plenas de vitalidad, que confían sus historias de familia, sus amores, sus esperanzas, sus penas y sus alegrías a la cámara de la joven cineasta. El Premio del Público, que le fue atribuido, está dotado con 4 000 francos y es financiado por la ‘Fédération Genevoise de Coopération’ y Helvetas. Filme de ficción, ‘Mala Junta’ cuenta la historia de Tano, un adolescente con problemas que vuelve a la casa paterna en el campo chileno. Allí encuentra a Cheo, un joven Mapuche con quien entabla una entrañable amistad. Juntos, lograrán vencer los miedos y las frustraciones para enfrentar al mundo. La película fue elegida como la mejor película en la categoría Ópera Prima por el Jurado Joven. “Este año, el premio Ópera Prima se lo otorgamos a una obra que, a través de la vida y el encuentro de dos adolescentes, revela la violencia ejercida contra una comunidad indígena, evocando la transformación, la toma de conciencia y la resistencia que ejercen los pueblos en lucha”, explicó el coordinador del Jurado Joven, Jorge Cadena, cineasta colombiano estudiante de la HEAD. “Se trata de una película que supo construir personajes con los que nos identificamos puesto que presenta situaciones que nos conciernen a todos. Por un lado, el deterioro medioambiental que afecta al planeta y por otro, el lugar que ocupan las tradiciones en una sociedad con acuciante afán por la globalización”, agregó. Además, en su fundamentación los miembros del Jurado Joven agregaron: “Nuestro jurado quiso este año recompensar un largometraje que participa en la urgencia de la reconstrucción histórica latinoamericana; no desde el punto de vista del discurso dominante, sino de los olvidados de la Historia Oficial, los Mapuches”. El monto del Premio del Jurado Joven asciende también a 4 000 francos y es cofinanciado por 'Terre des Hommes Suisse', Eirene y la 'Centrale Sanitaire Suisse Romande'. Este domingo concluyó oficialmente la XIX edición de FILMAR a lo largo de la cual fueron proyectadas 82 películas, pero en el Cinema Bio Carouge continuarán las funciones hasta este martes. “Quisiera subrayar que un tercio del presupuesto de FILMAR corresponde a la venta de billetes. Gracias entonces a la fidelidad del público”, declaró la nueva directora, Vani Aillon, durante la ceremonia de premiación. Por su parte, Jean-Pierre Gontard, presidente de la 'Association Cinéma de Trois Mondes' que organiza el festival, manifestó su satisfacción, muy “en particular por el entusiasmo de los estudiantes que vinieron a participar en numerosas proyecciones en nuestras principales salas”.