¿Cómo consiguió un país que no cosecha ni un grano de cacao convertirse en uno de los principales fabricantes de chocolate del mundo?

Chocolate suizo: a la baja en casa, pero al alza en el exterior 27 de marzo de 2019 - 09:00 El consumo nacional del chocolate producido en Suiza volvió a caer en 2018. Pero es una historia diferente en el extranjero. El consumo interno de chocolate producido en Suiza cayó un 3,4% el año pasado, según Chocosuisse, la Federación de Fabricantes Suizos de Chocolate. Lo que significó una caída del 4,8% en el volumen de negocios nacional. "La tendencia negativa en el mercado interno fue acompañada por un largo y caluroso verano y las ventas relativamente flojas en la época navideña", informa Chocosuisse en un comunicado emitido el lunes pasado. El chocolate negro se está volviendo una moda. "La gente tiende ahora a comer cantidades más pequeñas de chocolate, especialmente debido al sabor más fuerte del chocolate negro", explica el director de Chocosuisse, Urs Furrer, a la radio pública suiza RTS. Por otra parte, el porcentaje de chocolate producido fuera de las fronteras helvéticas, pero consumido en Suiza aumentó un 41% en 2018. A la UE le encanta el chocolate Gracias a las ventas del chocolate suizo en el extranjero, el balance de ventas registra un 1% de crecimiento, con respeto al año pasado. El mayor impulso se produjo en los países de la Unión Europea, donde las ventas aumentaron un 10%. Alemania es el país que más chocolate suizo compra, seguido por el Reino Unido, Canadá y Francia. Australia, Brasil, China, Japón y Rusia también mostraron fuertes tasas de crecimiento de las exportaciones helvéticas del producto a base de cacao, dijo Chocosuisse. Sin embargo, en algunos países de Oriente Medio y del sudeste asiático el chocolate suizo perdió adeptos.