Productora niega financiación de un banquero investigado para la película sobre Bolsonaro

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São Paulo, 14 may (EFE).- GOUP Entertainment, la productora detrás de la película sobre la vida del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), aseguró que no recibió «un solo centavo» de financiación de un banquero investigado por corrupción, después de que uno de los hijos del líder ultraderechista reconociera contactos con él para patrocinar el filme.

En una nota divulgada este jueves por los medios, la compañía afirmó «categóricamente» que, entre la decena de inversores que apoyaron el largometraje ‘Dark Horse’, «no consta un solo centavo de Daniel Vorcaro», ni de su extinto Banco Master, epicentro de un gran escándalo de corrupción bajo investigación policial.

Vorcaro, hoy en prisión, era el dueño del Banco Master, liquidado extrajudicialmente por el Banco Central de Brasil en noviembre del año pasado por sospechas de fraudes millonarios y ocultación de patrimonio.

El caso, sin embargo, ha adquirido una enorme relevancia en el país a medida que la prensa ha ido filtrando los contactos y los supuestos negocios que Vorcaro tenía con altas autoridades de los tres poderes, desde jueces de la Corte Suprema a influyentes congresistas.

El último en verse salpicado ha sido el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro y principal candidato opositor a las elecciones presidenciales de octubre, en las que el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará un cuarto mandato no consecutivo.

El portal ‘Intercept Brasil’ reveló el miércoles que el Banco Master se comprometió a pagar 24 millones de dólares para la producción de ‘Dark Horse’, una película biográfica sobre Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria tras ser condenado por golpismo.

De ese valor, 10,6 millones de dólares se desembolsaron entre febrero y mayo de 2025, según las informaciones del medio, que acompañó el reportaje con un audio en el que Flávio Bolsonaro llama «hermano» a Vorcaro.

El propio senador confirmó después que negoció el patrocinio de la película con el banco y recalcó que la operación es totalmente legal.

Con todo, el artículo ha causado un enorme revuelo en Brasil.

Los otros candidatos presidenciales del campo conservador criticaron sin paliativos al hijo mayor del ex jefe de Estado y se teme que su hasta ahora desconocida relación con el banquero erosione su apoyo en los sondeos, que hoy le sitúan prácticamente empatado con Lula en una eventual segunda vuelta de los comicios.

No obstante, GOUP Entertainment remarcó en su nota que «las conversaciones o gestiones eventualmente mantenidas con potenciales patrocinadores y empresarios no configuran, por sí solas, la concreción de una inversión, la participación societaria o la transferencia de recursos» para el largometraje sobre el líder ultraderechista. EFE

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