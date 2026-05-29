Productores de banano abogan por más cooperación y capacitación para enfrentar hongo

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San José, 29 may (EFE).- Productores de banano de Latinoamérica y el Caribe abogaron por más cooperación y capacitación para prevenir y hacer frente al hongo Fusarium Raza 4 Tropical (R4T), que ha sido detectado en varios países de la región y que supone un serio peligro para las plantaciones, informó este viernes el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Los productores, reunidos en un foro en México, identificaron retos para la prevención de la enfermedad como las presiones económicas, la dispersión de la información disponible, un mayor respaldo técnico adaptado a la realidad de cada finca, una mejor coordinación entre actores del sector y las brechas de capacitación práctica para los trabajadores de campo.

La reunión fue convocada por la Alianza Global contra el R4T, cuya secretaría ejecutiva la ejerce el IICA, y que está conformada por organizaciones internacionales públicas, privadas, académicas, de la sociedad civil y otros organismos internacionales.

En el encuentro, los participantes coincidieron en que el sector bananero de la región enfrenta una doble vulnerabilidad: el riesgo biológico que representa el Fusarium R4T, y el riesgo económico de una industria en la que el precio por caja ha sido estable mientras que los costos han sido crecientes.

El subdirector del IICA y secretario ejecutivo de la Alianza Global contra el R4T, Lloyd Day, afirmó en un comunicado que la respuesta contra la enfermedad «no es solo técnica, es colectiva».

«La prevención debe traducirse en soluciones aplicables en finca. Por eso, la Alianza Global contra el R4T promueve la implementación de medidas de bioseguridad, la formación continua de equipos que amplíen nuestro trabajo, el intercambio regional de aprendizajes, el uso de herramientas basadas en evidencia y la cooperación práctica entre actores», dijo Day.

La cepa raza 4 tropical (R4T) del hongo Fusarium es un mal para el que no existe ningún tratamiento y es el mayor peligro para un cultivo que resulta especialmente importante para la alimentación de poblaciones vulnerables.

La R4T se originó en Asia pero ha ido desplazándose hacia el oeste y ha sido detectada en años recientes en países de América Latina como Colombia, Perú y Venezuela. EFE

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