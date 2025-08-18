The Swiss voice in the world since 1935

Productores mexicanos confían en la pronta reapertura de exportaciones de ganado a EE.UU.

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 18 ago (EFE).- El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de México confío este lunes en la reapertura «a corto plazo» de las exportaciones de ganado a Estados Unidos, al respaldar el plan binacional de México y EE.UU. contra la plaga de gusano barrenador.

En un comunicado, el CNA manifestó su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades de ambos países «para lograr, en el corto plazo, la reapertura de las exportaciones de ganado bovino hacia el país vecino».

El consejo recapituló que el cierre fronterizo y la pausa en las exportaciones de ganado vivo a Estados Unidos ha generado pérdidas por más de 1.300 millones de dólares.

Esto equivale a «650.000 cabezas de ganado que dejaron de movilizarse, afectando directamente a los ganaderos exportadores y a la generación de divisas» para México, expuso el CNA.

En ese sentido, el consejo celebró la firma del Plan de Acción Aphis–Senasica para el control y erradicación del gusano barrenador del ganado, suscrito el viernes pasado por las autoridades de México y Estados Unidos.

El CNA calificó este acuerdo como «un avance decisivo» para la sanidad animal, la competitividad de la ganadería mexicana y la certidumbre de las exportaciones pecuarias.

Además, consideró el plan como «un instrumento fundamental» para asegurar «la continuidad de los flujos comerciales de ganado vivo hacia Estados Unidos», al ser el principal destino de las exportaciones mexicanas.

Entre otras medidas del plan, el CNA destacó que este contempla la creación de una planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas (sur de México), con capacidad de 100 millones de insectos por semana.

También resaltó el uso de trampas atrayentes para la detección temprana del gusano barrenador del ganado, la certificación de corrales de origen y destino, y el protocolo para importación de ganado por vía marítima, el cual, -apuntó el CNA- «diversifica rutas comerciales sin comprometer la bioseguridad».

El pasado 9 de julio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) cerró de nuevo la frontera a la exportación de ganado mexicano, tras la detección de un nuevo caso de la enfermedad en el estado de Veracruz.

La suspensión fue anunciada por la secretaria del USDA, Brooke L. Rollins, lo que detuvo inmediatamente el flujo de ganado mexicano hacia el mercado estadounidense.

Este fue el tercer cierre en apenas ocho meses y tan solo tres días después de su reapertura, en la que se alcanzaron a enviar 900 cabezas de ganado de México a EE.UU.. EFE

mjc/csr/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR