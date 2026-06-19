Productores y transportistas bloquean envío de carga en el principal aeropuerto de Bolivia

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La Paz, 19 jun (EFE).- Productores y transportistas bloquearon este viernes el acceso a la terminal de carga del principal aeropuerto de Bolivia en la región oriental de Santa Cruz, para exigir al Gobierno de Rodrigo Paz que garantice el libre tránsito, tras más de un mes y medio de bloqueos de carreteras protagonizados por sectores que exigen la renuncia del mandatario.

El reclamo comenzó a las 6:00 hora local (10:00 GMT), cuando decenas de avicultores, productores porcinos, agropecuarios y transportistas, entre otros sectores, bloquearon con sus vehículos la ruta de acceso al sector de carga del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, constató EFE.

En ese lugar, desde hace varias semanas, las personas hacen fila a diario para enviar alimentos a sus familiares en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por los cortes de vías que han provocado, además, el desabastecimiento de medicamentos, combustibles y oxígeno medicinal.

«Estamos desesperados, ya no podemos seguir aguantando esta situación del bloqueo (de caminos)», dijo a los medios el dirigente del transporte pesado, Marcelo Cruz.

Cruz exigió al Gobierno que «limpie» las carreteras de los escombros colocados por los manifestantes y dé paso a los miles de conductores que «están secuestrados» en las rutas, sin alimentos ni atención médica, y que, según la Cámara Nacional de Transporte (CNT), suman más de 5.000.

Por su parte, el dirigente de los avicultores, Iver Gutiérrez, señaló que ese sector está en una «situación de desesperación», ya que durante todo este tiempo de conflictos no ha podido recuperar «ni siquiera el 40 %» de los costos de producción, y cuantificó una pérdida de 10 millones de bolivianos (1,4 millones de dólares).

«Que el Gobierno nos garantice el derecho al trabajo para que podamos salir de la mejor manera posible y que podamos nosotros garantizar la seguridad alimentaria (del país)», agregó.

Los productores y transportistas pidieron, con consignas y carteles, que el Ejecutivo de Paz dicte el estado de excepción, además de la aprobación de una «ley antibloqueos», y cuestionaron que el Gobierno siga intentando dialogar con la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los sectores en conflicto.

El miércoles, el Gobierno y una delegación de la COB sostuvieron un encuentro que quedó en pausa porque el principal dirigente sindical, Mario Argollo, condicionó el avance del diálogo a la liberación de los manifestantes detenidos, algo que está bajo análisis de una comisión jurídica.

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideran desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de sectores afines al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019).

Los campesinos y los afines a Morales cuestionaron el acercamiento de la COB con el Gobierno y advirtieron que mantendrán sus bloqueos hasta lograr la renuncia de Paz.

El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 2.760 millones de dólares.EFE

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