Productos españoles se exponen en Nueva York en medio de caída de exportaciones a EEUU

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Nueva York, 30 jun (EFE).- Decenas de productos españoles se expusieron esta semana en una feria de alimentación en Nueva York mientras que las exportaciones a Estados Unidos pierden un 3,8 % interanual, de acuerdo con datos del ejecutivo español.

Empresas, representantes y delegaciones regionales de España se dieron cita en la Summer Fancy Food, una feria de productos gastronómicos que, en determinados casos supone la apertura al mercado estadounidense.

Además de los clásicos productos de la gastronomía española, como el jamón, el queso, el vino, o el aceite, algunas compañías presentan productos más novedosos, como vino en lata.

En la mayoría de los expositores se ofrecen muestras de los productos por lo que sorprende ver, a unos metros de Times Square, barras con encurtidos, jamones de diferentes denominaciones de origen y hasta una plancha en la que preparan alcachofas de la Vega Baja (Alicante).

En el caso del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) se realiza un sorteo entre las empresas catellanoleonesas que quieran participar en la feria, y el organismo se encarga de coordinar su visita a la feria de alimentación y vinos.

En la muestra pueden darse cita desde empresas familiares hasta otras con una infraestructura mayor.

También participan empresas de otras partes de España junto a delegaciones de Andalucía o Cataluña, entre otras.

Estados Unidos continúa siendo uno de los principales socios comerciales de España. Sin embargo, las exportaciones de productos españoles se encuentran a la baja.

Las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron los 5.520 millones de euros en el acumulado hasta abril, lo que supone una caída interanual del 3,8% respecto al periodo de enero a abril de 2025, antes de que el presidente Donald Trump iniciara su guerra comercial, según se desprende del último informe mensual de Comercio Exterior del Gobierno de España.

La próxima Winter FancyFaire, la versión de invierno de esta feria, tendrá lugar en San Francisco (California) entre el 17 y el 19 de enero, y entre el 25 y el 27 de julio de 2027 se celebrará otra edición de la Summer Fancy Food en Nueva York. EFE

ecs/rrt