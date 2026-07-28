Profanan un popular sitio de peregrinación católica en Bosnia

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Un popular sitio de peregrinación católica en Bosnia fue objeto de vandalismo y un altar cercano incendiado, dijeron las autoridades este martes, pocos días antes de la llegada de decenas de miles de personas al santuario.

El santuario mariano de Medjugorje, situado a unos 140 kilómetros al suroeste de Sarajevo, cobró fama en la década de 1980 tras las supuestas apariciones de la Virgen María en ese lugar.

Se ha convertido en uno de los sitios de peregrinación católica más populares, con más de un millón de personas que visitan cada año la «Colina de las Apariciones».

Los medios locales publicaron imágenes de los daños, donde cubrieron con aerosol negro el rostro de la estatua central de la Virgen María y las palabras «diablo con falda» garabateados en su pedestal.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, difundidas también por el medio local Jabuka TV, mostraron a un hombre prendiendo fuego al altar exterior de la iglesia de Santiago, cerca del lugar.

La policía dijo a la AFP que estaba investigando después de que los fieles denunciaran «mensajes ofensivos» y un incendio en el lugar.

Algunos de los grafitis, escritos en polaco y en inglés, parecían atacar a las personas que transmiten mensajes de las supuestas apariciones, conocidas localmente como «videntes».

El incidente se produjo a pocos días de la reunión anual de oración, que se celebra en la primera semana de agosto y congrega a más de 50.000 jóvenes de todo el mundo en Medjugorje.

En septiembre de 2024, el Vaticano reconoció el santuario, pero se abstuvo de pronunciarse sobre los mensajes que los «videntes» dicen recibir de la Virgen y que transmiten regularmente a los creyentes.

La decisión reforzó la relevancia del sitio de peregrinación en la pequeña aldea, que atrae seguidores desde que seis jóvenes dijeron haber visto a la Virgen María allí en 1981.

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