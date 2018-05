Muchas profesiones han variado en menos de 50 años. No obstante, la segregación profesional por motivos de género sigue siendo un fenómeno generalizado. Un estudio realizado por el Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica, en 2013, sitúa a Suiza en la cúspide de la segregación en el empleo por motivos de sexo, si se compara con otros países.

El modelo de familia burguesa tradicional, en la que el marido trabaja y la esposa cuida de los niños ha persistido en Suiza durante mucho tiempo. Dado que el país no notó los conflictos mundiales del siglo XX, no aumentó el trabajo de las mujeres para compensar la falta de trabajadores que partieron a la guerra.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Cambio de género en los empleos desde 1970 Duc-Quang Nguyen 07 de mayo de 2018 - 11:00 Hombre comadrona, mujer electricista. ¿Masculino o femenino? Los estereotipos profesionales se mantienen en Suiza. Este es el panorama histórico de la evolución o el estancamiento de la segregación de género en el ámbito del trabajo en Suiza, a través de gráficos durante medio siglo. El modelo de familia burguesa tradicional, en la que el marido trabaja y la esposa cuida de los niños ha persistido en Suiza durante mucho tiempo. Dado que el país no notó los conflictos mundiales del siglo XX, no aumentó el trabajo de las mujeres para compensar la falta de trabajadores que partieron a la guerra. En la actualidad muchos hombres y mujeres ejercen la misma profesión. Aun así, muchas ocupaciones siguen siendo feudos masculinos o femeninos. El siguiente gráfico ilustra este fenómeno y muestra la representación de hombres y mujeres en los 30 empleos más comunes en Suiza, en 2016. ¿Mujeres, lejos de las cocinas? En 1970, las mujeres representaban solo un tercio de la población activa. Hoy son más del 46% y mantienen sus empleos después de ser madres, aunque la mayoría trabaja a tiempo parcial. Cambio de género mayoritario Para poder establecer las profesiones que han experimentado los cambios más importantes de mayorías de género, swissinfo.ch ha examinado los datos de más de 500 profesiones a lo largo de casi 50 años. La segregación de género persiste Muchas profesiones han variado en menos de 50 años. No obstante, la segregación profesional por motivos de género sigue siendo un fenómeno generalizado. Un estudio realizado por el Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica, en 2013, sitúa a Suiza en la cúspide de la segregación en el empleo por motivos de sexo, si se compara con otros países. En el siguiente gráfico se muestran algunos ejemplos de los oficios más estereotipados según el género. Esta situación es problemática, sobre todo en lo que respecta a la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Las ocupaciones típicamente femeninas, como las tareas del cuidado o educación de la infancia, tienen un estatus social inferior, ofrecen pocas oportunidades profesionales y están mal remuneradas. Además, los sectores de actividad que están altamente sexuados y que sufren una escasez de mano de obra cualificada se beneficiarían de una segregación menos marcada. Puede seguir al autor en Twitter @duc_qn