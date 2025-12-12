Profesores y enfermeros siguen en huelga por segundo día consecutivo en Portugal

Lisboa, 12 dic (EFE).- Algunos funcionarios públicos, como los profesores y los enfermeros, mantienen este viernes un segundo día de huelga después del parón generalizado de ayer en todo Portugal contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro (centroderecha).

El copresidente del Sindicato Independiente de los Trabajadores de los Organismos Públicos y Apoyo Social (SITOPAS) Jaime Santos dijo a EFE que en el sector educativo el seguimiento de esta segunda jornada de huelga está siendo de entre el 75 y el 80 % en las escuelas públicas de nivel 2 y 3.

«En los colegios de primer ciclo y de preescolar es de hasta el 90 %, mientras que en la educación superior, en las universidades y politécnicas, en el servicio de acción social, que son cantinas, tenemos una adhesión del 90 %», remarcó.

Santos agregó que en servicios municipales de mantenimiento y de reparación la participación es del 75 %.

El sindicalista explicó que sus reivindicaciones se producen en el contexto de la huelga general de ayer en Portugal contra el propuesta de reforma del Ejecutivo, que, según los representantes de los trabajadores, recorta derechos.

Para esta jornada, el Sindicato Democrático de los Enfermeros de Portugal (SINDEPOR) ha convocado también un segundo día de huelga entre las 8.00 hora local (misma hora GMT) y la medianoche.

El presidente de SINDEPOR, Carlos Ramalho, precisó a EFE que de media la participación en la huelga hasta el mediodía ha rondado entre el 75 y el 80 % en todo el territorio nacional.

Señaló que decidieron convocar un segundo día de huelga en este sector porque «hay un descontento muy grande».

«Pensamos que este era el momento propicio, no solo para una lucha general de todos los trabajadores del sector público, privado y social, sino también de los enfermeros», apuntó.

Aparte de rechazar la reforma laboral, indicó que los enfermeros buscan tener un convenio colectivo porque se trata de una carrera profesional «especial» que no dispone de ese tipo de acuerdo en Portugal.

A ese respecto, se quejó de que las propuestas que han recibido del Gobierno son «absolutamente absurdas» y que el Ejecutivo no ha respondido a las peticiones del sindicato, por lo que la negociación está paralizada.

Portugal tuvo ayer su primera huelga general en doce años, la primera desde los tiempos de la troika, que, según los sindicatos, tuvo un gran seguimiento con unos 3 millones de personas que participaron, mientras que el Gobierno habló de una adhesión «insignificante».EFE

