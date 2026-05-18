Profunda preocupación de la Unión Africana por brotes de ébola en la RD del Congo y Uganda

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Nairobi, 18 may (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, expresó este lunes su “profunda preocupación” por los brotes de ébola declarados en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y en Uganda, así como por el riesgo de propagación regional.

“La UA se solidariza plenamente con los pueblos y Gobiernos de la RDC y Uganda en este momento crítico. África ha superado importantes desafíos de salud pública en el pasado, y mediante la unidad, la coordinación y la acción colectiva, superaremos también éste”, subrayó Youssouf en un comunicado.

El representante de la Unión Africana felicitó a las autoridades sanitarias de la RDC y Uganda, al igual que al personal de salud de primera línea, por su “rápida respuesta” y “continuos esfuerzos para contener los brotes en circunstancias difíciles”.

“Aplaudo las medidas de preparación adoptadas por los países vecinos, en particular Sudán del Sur”, añadió Youssouf, quien instó a todos los Estados miembros a «intensificar el apoyo a las iniciativas de preparación, vigilancia y respuesta rápida en los países afectados y en riesgo”.

El Ministerio de Salud de la RDC informó este domingo de «91 muertes probables» por el brote declarado el pasado viernes en Ituri, noreste del país.

De momento, ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la UA han actualizado la cifra de fallecidos, que mantienen en 88 y en la que se incluye el caso importado de la RDC correspondiente a un ciudadano congoleño que murió el pasado jueves en un hospital de Kampala.

Las autoridades de Sudán del Sur detectaron este lunes un caso del virus en el estado de Equatoria Occidental, cerca de la porosa frontera con la RDC.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la República Democrática del Congo desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, lo que hizo que diferentes países africanos reforzasen los controles sanitarios y cerrasen sus fronteras, como es el caso de Ruanda.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, fiebre, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25 % y el 90 %. EFE

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