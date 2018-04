Taghrid Saadi con sus hijos Moatasim (6) y la pequeña Heidi, nacida en Suiza hace un año. Taghrid de compras en un supermercado del barrio. La familia acude a veces a una tienda turca para adquirir productos un poco más adaptados a su propia cultura.

Ibrahim, el padre de familia, de camino a un taller de pintura en busca de empleo.

Cuando le es posible, Ibrahim juega al billar con sus amigos. Marko Grgic, del servicio social, conversa con Ibrahim sobre las finanzas de la familia. Una pausa entre dos citas en las oficinas de la asistencia social. Ibrahim llegó temprano. Las oficinas del servicio social aún no abren.

Moatasim (segundo de izq. a der.) practica futbol una vez por semana en la liga infantil del FC Muhen. Sin empleo, Ibrahim pasa mucho tiempo en casa y contribuye en las labores domésticas.

Heidi, nacida en Suiza, con sus padres. Sarah Dürr enseña alemán a Taghrid. Sarah Dürr ayuda a Ibrahim a rellenar un formulario. La joven familia en el supermercado.



Day in the life of refugees