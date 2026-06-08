Programa de mujeres indígenas amazónicas con participación de Ecuador gana premio de la UE

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Quito, 8 jun (EFE).- El Programa de Becas para Mujeres Indígenas de la Amazonia (AIWF, por sus siglas en inglés), en el que participa Ecuador, a través de la organización ‘Conservation International Ecuador’, ganó el premio internacional ‘#ForOurPlanet 2026’, otorgado por la Comisión Europea a iniciativas destacadas en la protección y restauración de la naturaleza.

El galardón fue entregado en Bruselas, capital de Bélgica, durante la Semana Verde de la Unión Europea y reconoce la labor del programa para «fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas amazónicas» en la conservación de la selva y la lucha contra el cambio climático.

La directora ejecutiva de Conservation International Ecuador, Carolina Rosero, recibió el premio junto a Paola Chindoy, presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas ‘Chagra de la Vida’ de Colombia, en representación de la iniciativa.

Según informaron, desde la Delegación de la Unión Europea en Ecuador, el programa fue seleccionado tras un proceso de evaluación en el que participaron 370 candidaturas de todo el mundo.

Desde 2021, el AIWF ha canalizado 1,36 millones de euros en subvenciones dirigidas exclusivamente a proyectos de conservación liderados por mujeres indígenas y ha respaldado más de 115 iniciativas que han beneficiado de forma directa a más de 4.200 personas.

El jurado, según la Unión Europea, valoró especialmente que el programa combine la defensa de los derechos humanos y territoriales de las comunidades indígenas con estrategias de conservación ambiental. EFE

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