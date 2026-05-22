Programas sociales amortiguarían caída de remesas por mayor control de irregulares en EEUU

4 minutos

Ciudad de México, 22 may (EFE).- Los programas sociales del Gobierno mexicano pueden funcionar como paliativo ante una posible caída de remesas desde Estados Unidos, donde una orden ejecutiva de Donald Trump busca endurecer la supervisión financiera sobre migrantes sin autorización legal para trabajar.

Iván Hernández Díaz, delegado federal de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, defendió en entrevista que estos apoyos son complementarios a otros ingresos familiares y pueden amortiguar un menor envío de dinero desde el exterior, sobre todo en estados más dependientes de estos flujos, como Guerrero y la región sur-sureste.

“Estos apoyos sí pueden paliar la dependencia de otros recursos como remesas y ayudan mucho en estas épocas donde disminuye el envío de remesas (…) se convierte en un paliativo muy importante”, afirmó Hernández Díaz a EFE.

El delegado señaló además que estos programas están garantizados por la Constitución, por lo que no se pueden eliminar y brindan “la certeza y garantía de que habrá los recursos financieros para mantenerlos”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el jueves que su Gobierno analiza los alcances de la orden ejecutiva de Trump, pero dijo que, hasta ahora, no observa “un gran riesgo” para el envío de remesas.

La orden firmada por Trump busca “restaurar la integridad del sistema financiero” de Estados Unidos y ordena al Tesoro aumentar el monitoreo de transferencias transfronterizas de bajo monto —como remesas—, al considerar que pueden usarse para lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas o financiamiento ilícito.

La economista Gabriela Siller advirtió que la medida podría adelantar envíos de remesas entre junio y agosto, antes de que se cumplan los plazos regulatorios, pero provocar después una caída de 10 % a 20 % si los migrantes en situación irregular evitan usar canales formales por temor a detenciones o deportaciones.

Siller recordó que las remesas representan cerca del 3,5 % del PIB mexicano y 5 % del consumo. Una baja de 20 % restaría 0,7 puntos porcentuales al PIB en un año completo y, si se aplicara desde septiembre, frenaría el crecimiento de 2026 en 0,23 puntos.

El impacto sería desigual, pues las remesas equivalen al 14,3 % del PIB estatal de Chiapas, 14,0 % del de Guerrero, 11,2 % del de Michoacán, 10,1 % del de Zacatecas y 10,0 % del de Oaxaca.

En ese contexto, Hernández Díaz enfatizó que los programas sociales federales pueden sostener parte del consumo básico y alcanzar cerca de 30.000 pesos bimestrales (unos 1.667 dólares) en una sola familia.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6.400 pesos bimestrales (casi 356 dólares), mientras que la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3.100 pesos bimestrales (172 dólares).

La Pensión para Personas con Discapacidad da 3.300 pesos cada dos meses (183 dólares); Jóvenes Construyendo el Futuro, 9.582 pesos mensuales (532 dólares), es decir, 19.164 pesos bimestrales (1.065 dólares), y Sembrando Vida, 6.450 pesos mensuales (358 dólares), o 12.900 pesos cada dos meses (717 dólares).

Estos montos no incluyen los apoyos educativos. En 2026, la Beca Rita Cetina entrega 2.500 pesos anuales (139 dólares) por estudiante de primaria y 1.900 pesos bimestrales (106 dólares) por estudiante de secundaria, con 700 pesos adicionales por cada alumno extra de ese nivel.

La Beca Benito Juárez de educación media superior otorga 1.900 pesos bimestrales (109 dólares) durante cinco bimestres del ciclo escolar, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro, para educación superior, entrega 5.800 pesos bimestrales (322 dólares).

Un ejercicio muestra que una familia con una persona adulta mayor, un estudiante de media superior, un beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro y un productor de Sembrando Vida podría recibir más de 40.000 pesos bimestrales (2.242 dólares), si coinciden los pagos, aunque el monto depende de la configuración familiar y puede aumentar o reducirse. EFE

jsm/csr/eav