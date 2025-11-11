Progresistas y democristianos podrán abrir las negociaciones de gobierno en Países Bajos

3 minutos

La Haya, 11 nov (EFE).- El explorador de gobierno neerlandés, Wouter Koolmees, entregará esta noche su informe con sus conclusiones, tras casi una semana de consultas con los líderes políticos, y según adelantó hoy la televisión pública NOS, recomendará que los progresistas de D66 y los democristianos de CDA sean los primeros en sentarse a negociar un posible programa común.

La propuesta busca desbloquear el proceso de formación de gobierno, complicado tras los resultados fragmentados de las elecciones del 29 de octubre, en los que tanto D66 como el CDA emergieron como dos de los grandes ganadores, junto a la derecha radical de Geert Wilders (PVV), pero el ultraderechista ha sido vetado por la mayoría de los partidos como posible socio de coalición.

Por ahora hay dos opciones sobre la mesa y en ambos casos contienen a D66 y CDA: una suma de cuatro partidos que incluya a la alianza de izquierdas GroenLinks-PvdA, pero vetada de momento por los liberales de derechas del VVD, o una segunda fórmula que incorpore a los populistas de JA21, pero que necesitaría un quinto socio para lograr mayoría y que no cuenta con el apoyo de D66.

D66 y CDA no se excluyen mutuamente como socios de coalición y sus líderes, Rob Jetten y Henri Bontenbal, ya han expresado su disposición a iniciar conversaciones “sobre el contenido” de las negociaciones, en busca de coincidencias en materia de migración, vivienda o transición ecológica.

Koolmees, designado la semana pasada como explorador para tantear el terreno que resultó de los comicios, presentará su informe al presidente del Parlamento, Martin Bosma, alrededor de las 19:00 hora local (18:00 GMT), y el nuevo Parlamento debatirá el jueves el documento y decidirá quién asumirá la siguiente fase del proceso, ya sea como nuevo explorador o directamente un mediador.

Fuentes parlamentarias indicaron a NOS que Koolmees ha descrito su tarea como “un rompecabezas complicado”, debido a las múltiples líneas rojas impuestas por los partidos, sobre todo el VVD, del que proviene el exprimer ministro Mark Rutte, y cuya actual líder, Dilan Yesilgoz, rechaza cualquier coalición con GroenLinks -PvdA.

Mientras que el resto de grandes partidos se niega a colaborar con las ultraderechas del PVV y Foro por la Democracia (FvD).

A pesar de esas barreras, el explorador afirmó haber observado entre los líderes políticos “una clara voluntad de alcanzar pronto un gobierno estable”.

No obstante, el escenario sigue fragmentado y ninguna de las combinaciones posibles alcanza mayoría en la otra Cámara, el Senado, un problema que, según su presidenta, Mei Li Vos, “no debería impedir la formación de un gobierno”, ya que esta misma situación se da desde 2020.

Koolmees, que fue ministro de Asuntos Sociales con Mark Rutte, dejará su papel de explorador tras la entrega del informe esta noche y regresará a su puesto como director general de los Ferrocarriles Neerlandeses (NS), por lo que el Parlamento deberá designar a una nueva persona para continuar con el proceso de formación del futuro gobierno. EFE

ir/ahg/lar