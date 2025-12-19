Prohíben salir de Ecuador a excomandante de policía por presunta difusión de información

1 minuto

Quito, 19 dic (EFE).- Un juez de Ecuador dictó este viernes presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para la excomandante de la Policía de Ecuador, Tanny V., por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida, relacionado con una supuesta filtración de datos confidenciales desde altos mandos policiales, informó la Fiscalía General del Estado.

Durante la audiencia de formulación de cargos celebrada en Quito, capital del país, la justicia dispuso las mismas medidas cautelares para el excapitán policial, Rodney R., y para el coronel de la Policía de Manabí, José Luis E.

Este último fue uno de los investigadores del caso ‘León de Troya’, una causa que indagaba presuntos nexos de altas esferas con una red de narcotráfico y que fue denunciada en 2022 por el entonces asambleísta y excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023.

Los tres procesados, para quienes el Ministerio Público solicitó prisión preventiva tras presentar 45 elementos de convicción durante la audiencia, fueron detenidos este jueves en diferentes allanamientos ejecutados por la Policía y dirigidos por la Fiscalía en las provincias de Manabí, en la costa, y Pichincha, en la sierra.

La investigación se centra en presuntas filtraciones de información ocurridas entre 2021 y 2023. EFE

af/enb