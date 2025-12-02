Prohíben salir de Ecuador a un exjuez procesado por el acoso sexual a una compañera

2 minutos

Quito, 2 dic (EFE).- Un juez de Ecuador ordenó la prohibición de salida del país del exmagistrado nacional David Jacho, procesado por el presunto delito de acoso sexual contra una compañera de trabajo, informó este martes la Fiscalía.

Además de esa medida, Jacho deberá utilizar un grillete electrónico y tendrá que presentarse cada quince días ante una autoridad judicial hasta que terminen las investigaciones en este caso.

El juez también ordenó la retención del dinero que hay en sus cuentas por un monto de 5.640 dólares y ratificó las medidas de protección a favor de la víctima, como la prohibición del acusado de acercarse a ella y a testigos y hacer actos de persecución o intimidación.

En la audiencia, el fiscal Leonardo Alarcón explicó que la víctima trabajó en el despacho del exmagistrado en la Corte Nacional de Justicia entre 2024 y 2025, periodo durante el cual se habrían cometido los hechos denunciados por la mujer.

El 2 de julio de este año, dicha funcionaria presentó su renuncia al cargo de asistente administrativa en la Corte Nacional y en el escrito señaló que la razón que motivaba su denuncia se fundamentaba en «la situación de acoso sexual a la que he sido sometida por parte de mi jefe inmediato, el doctor D.I.J.C.(…)».

A finales del mismo mes, el juez fue suspendido de sus funciones durante tres meses y en septiembre se abrió un sumario disciplinario para investigar su responsabilidad en el caso.

Finalmente, el pleno del Consejo de la Judicatura resolvió destituirlo del cargo el pasado 7 de noviembre. EFE

