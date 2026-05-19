Prohíben usar internet al hombre que se sentó en Trono Imperial ruso en el Hermitage

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Moscú, 19 may (EFE).- La Justicia rusa dejó hoy en libertad con medidas cautelares, incluida la prohibición del uso de internet, al hombre que se sentó el pasado fin de semana en el Gran Trono Imperial ruso, que se exhibe en la colección del Museo Hermitage de San Petersburgo.

«Se prohíbe al acusado salir de su domicilio entre las 22:00 y las 7:00 horas, comunicarse con los testigos del caso penal, así como utilizar equipos de comunicación o internet», informó el servicio de prensa de los Juzgados de San Petersburgo en Telegram.

La Fiscalía pedía prisión preventiva para el hombre, que ha sido acusado de gamberrismo.

Según la versión oficial, el hombre, un ciudadano ruso de 45 años residente en la antigua capital zarista, cruzó la barrera de seguridad en la sala San Jorge del Palacio de Invierno y se sentó en el trono imperial el pasado sábado.

Durante la detención, el hombre intentó ofrecer resistencia a los agentes y fue trasladado a unaa comisaría.

El museo calificó el incidente de «provocación armada», al señalar que el hombre tenía un cuchillo en su poder y comenzó a leer un texto en voz alta.

Ningún visitante o empleado del museo resultó herido durante el incidente.

El Gran Trono Imperial fue manufacturado en 1731 por orden de la emperatriz Anna Ioánnovna de Rusia (1693-1740).

Un tribunal de San Petersburgo multó en marzo pasado con más de 800.000 rublos (cerca de 11.000 dólares) a un visitante que se sentó en el trono de Gran Maestre de la Orden de Malta, usado por el emperador ruso Pablo I (1754-1801) y lo dañó. EFE

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