Prohens: la sentencia al fiscal general «condena al sanchismo» y debilita la democracia

1 minuto

Bruselas, 10 dic (EFE).- La presidenta de Baleares, Marga Prohens, aseguró este miércoles en Bruselas que la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es una «condena al sanchismo» y evidencia que la democracia y el estado de Derecho están en un momento «grave».

«Se ha inhabilitado y se ha condenado al sanchismo por usar las instituciones que deberían ser de todos para perseguir a una adversaria política (en referencia a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso), y esto es gravísimo, y más después de conocer la sentencia en su totalidad», afirmó la presidenta balear.

Para Prohens, el fallo del Tribunal Supremo que sustenta la condena a inhabilitación del fiscal general del Estado por la filtración del correo del novio de Ayuso y la nota de prensa de la Fiscalía, publicado este miércoles, evidencia que «estamos en un momento grave para el estado de derecho, para la democracia».

«Se ha condenado a una forma de hacer y de entender la política y la democracia muy cuestionable», agregó la líder del Ejecutivo balear.

Prohens criticó, por último, que se esté cuestionando el «respeto a la separación de poderes y a las instituciones que nos tienen que defender, representar y salvaguardar este estado de libertades y derechos que constata la Constitución Española», elementos que «en cualquier democracia deberían ser sagrados». EFE

iba/ahg/alf

(foto) (vídeo)