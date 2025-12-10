Prohens acusa al PSOE de ocultar casos de acoso sexual: «Hacen feminismo de pancarta»

Bruselas, 10 dic (EFE).- La presidenta de Baleares, Marga Prohens, acusó este miércoles al PSOE de «ocultar» casos de acoso sexual tras la reciente denuncia interna en el partido al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, lo que demuestra que los socialistas hacen «feminismo de pancarta» y tienen «doble vara de medir».

«Se han intentado ocultar todas estas denuncias contra estos altos cargos del Partido Socialista. Denuncias, no por acoso laboral, como ha intentado decir en la sesión de control hoy el presidente (Pedro) Sánchez, sino por acoso sexual», aseguró la presidenta balear tras una reunión del PP en el Comité Europeo de las Regiones.

La jefa del Ejecutivo balear señaló que Sánchez debería aprender que «las palabras importan y mucho».

Prohens achacó además que los presuntos casos de acoso sexual vinculados al exdirigente socialista y exasesor de Moncloa, Paco Salazar, y las nuevas denuncias internas por el mismo motivo al presidente de la diputación de Lugo, José Tomé, demuestran la «doble vara de medir» del PSOE al defender el feminismo

«Otra muestra de esta doble vara de medir, sin duda, es el feminismo del Partido Socialista, este feminismo de pancarta, este feminismo de hipocresía, este feminismo que pasa de ‘hermana, yo sí te creo’ a ‘calladita estás más guapa’, que es lo que parece que se ha dicho», agregó.

Para Prohens, la doble vara de medir también la aplican cuando «dicen defender la sanidad pública solo cuando están desde la oposición y mientras gobiernan empeoran las condiciones de vida, las condiciones laborales y aplican recortes que tenemos que revertir después los gobiernos del Partido Popular». EFE

