Prolongan la detención de dos hombres sospechosos de querer atacar a primer ministro belga

1 minuto

Bruselas, 15 oct (EFE).- Un tribunal de Amberes (Bélgica) confirmó este miércoles que prolongará un mes la detención de los dos jóvenes sospechosos, según la Fiscalía Federal, de planear un ataque con ayuda de un dron contra líderes políticos, incluido el primer ministro belga, Bart De Wever.

Los dos jóvenes fueron detenidos el pasado jueves en Amberes junto con un tercero de 24 años que fue puesto en libertad ese mismo día, en el transcurso de cuatro registros en el marco de una investigación antiterrorista.

Los hombres cuya detención se ha prolongado un mes son, según indicó la agencia Belga, Abdelmajid E.J., de 18 años y Abdulla A., de 23 años.

La Fiscalía Federal precisó que hay indicios de que estaban planeando un ataque terrorista de inspiración yihadista contra distintos políticos. Aunque no mencionó ningún nombre, la semana pasada salió a la luz que el primer ministro belga, Bart De Wever, era uno de los posibles objetivos.

Los abogados de los dos sospechosos han negado que sus clientes tuvieran la intención de cometer un atentado y uno de los letrados se ha quejado además del tratamiento que ha recibido en la prensa el joven al que representa.

Durante los registros en las viviendas de los detenidos la semana pasada la Policía halló un artefacto explosivo improvisado que no se encontraba operativo en ese momento, así como una bolsa con bolas de acero.

En otro domicilio se halló una impresora 3D que, según los investigadores, pudo haber servido para fabricar piezas vinculadas al plan. EFE

mb/lzu/jgb