Las 20 cuentas en Instagram más influyentes de Suiza Philipp Meier 28 de diciembre de 2017 - 10:00 La plataforma Instagram tiene 800 millones de usurarios activos. Buena parte de ellos se interesa por los paísajes de ensueño, y en Suiza los hay. Selección de las cuentas más influyentes dedicadas al paisaje helvético. Las entradas en los medios sociales también nos despiertan las ganas de viajar cuando vemos imágenes extraordinarias de un sitio determinado. Y de esto se aprovechan los grupos de promoción de sitios turísitcos. De eso hemos hablado ya en este artículo: Gracias a esos cambios con la llegada de estos medios de difusión en internet, algunos suizos han podido convertirte en figuras de influencia en el sector de viajes y turismo, con sus cuentas en Instagram. Incluso pueden cubrir parte de sus gastos de vida a través de esta tarea de promoción. Pero también muchas imágenes sin ningún apoyo financiero circulan en Instagram mostrando los paisajes helvéticos. Para la industria del turismo cada buena imagen de los destinos en el país alpino en los medios sociales es valiosa, especialmente las que se comparten entre amigos y familiares y presentan una escena auténtica. Para elegir las 20 cuentas que más influencia ejercen en el mercado del turismo en Suiza no solo nos apoyamos en el número de seguidores, sino también en su actividad e interacción con su comunidad, con el respaldo de esta herramienta. Fabio Zingg Sus imágenes de montaña son frías, pero nos dejan sin aliento. Seguidores: 192 000 Interacciones: 185 000 en 12 entradas Participación: 8.11% de sus seguidores Tobias El 'escandinavo' Seguidores: 113 000 Interacciones: 137 000 Participación: 10.13% Martina Bisaz Conocida por sus tomas coloridas Seguidores: 233 000 Interacciones: 133 000 Participación: 4.76% Valentin & Roman El agua es predominante en sus tomas Seguidores: 136 000 Interacciones: 120 000 Participación: 7.38% Nicole Hunziker El Cervino es casi su hogar Seguidores: 142 000 Interacciones: 99 000 Participación: 5.84% Patrick Es el más activo en lo que se refiere a tomas nocturnas Seguidores: 93 000 Interacciones: 79 000 Participación: 7.08% Jan Peter Buen manejo de la luz. Seguidores: 66 000 Interacciones: 68 000 Participación: 8.58 Dominik Calidez en sus imágenes, en comparación con otros ejemplos Seguidores: 33 000 Interacciones: 66 000 Participación: 16.55% Josh Con ganas de aventura Seguidores: 36 000 Interaktionen: 65 000 Participación: 15.08% Nicola Bonderer Desde majestuoso hasta juguetón Seguidores: 24 000 Interacciones: 60 000 Participación: 20.47% Jan Kaya Con una fina vena romántica Seguidores: 35 000 Interacciones: 59 000 Participación: 14% Ueli Esta fue una de sus últimas imágenes de Suiza antes de mudarse a Tailandia. Seguidores: 99 000 Interacciones: 56 000 Participación: 4.72% Silvan Linus Gusta de los acantilados Seguidores: 41 000 Interacciones: 5 ’000 Participación: 11.41 Marco Luz en la neblina Seguidores: 50 000 InteraccionesInteracciones: 55 000 Participación: 9.30% Andri Laukas Sorprende con sus perspectivas Seguidores: 32 000 Interacciones: 48 000 Participación: 12.62% Silvan El 'pintor' Seguidores: 40 000 Interacciones: 48 000 Participación: 9.80% Fabio Antenore Entre sueño y realidad Seguidores: 36 000 Interacciones: 48 000 Participación: 11.16% Dominique Lags El amarillo y el rosa vuelven siempre en sus fotos Seguidores: 70 000 Interacciones: 45 000 Participación: 5.39 The Helvetic Collective Tan variada como el colectivo que compone esta cuenta Seguidores: 63 000 Interaktionen: 44000 Engagement: 5.79% Sylvia Michel Colorida y a veces dramática Seguidores: 29 000 Interaktionen: 43 000 Engagement: 12.56%