Promoción y calidad, las recetas de Rioja para superar la convulsión del mercado vinícola

París, 10 feb (EFE).- El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, visitó este martes la feria vinícola Wine Paris, donde por primera vez su región contó con un pabellón agrupado para más de 40 bodegas y en declaraciones a EFE designó la promoción internacional y la calidad como las mejores recetas frente a las convulsiones a las que se enfrenta el sector.

«Rioja tiene unos vinos contrastados que pueden competir con los mejores del mundo sin ningún problema. Tenemos bodegas, bodegueros, jóvenes viticultores, un producto de la máxima calidad y yo creo que para defenderlo y para seguirlo promocionando hay que estar en los mercados, en los lugares de referencia», afirmó Capellán, que departió con buena parte de las bodegas asistentes.

El presidente riojano señaló que su región cuenta ya con estrategias que les permiten afrontar con optimismo «el convulso mercado a nivel global», tanto por la guerra comercial lanzada por el sector como por el cambio en los hábitos de consumo que han llevado a una contracción del mismo.

En ese sentido, recordó que algunas de las bodegas de Rioja exportan hasta el 70 % de su producción y que esa denominación de origen concentra el 40 % de las ventas internacionales de los vinos embotellados de calidad de España.

«Estamos presentes en más de 135 países del mundo y, por tanto, hay que seguir en estos mercados, con más promoción, más visibilidad», aseguró Capellán, que destacó la importancia de acudir a ferias como Wine Paris, que concentra 6.000 expositores profesionales de 60 países y 155 mercados.

Buena parte de las bodegas que han acudido a Wine Paris bajo el paraguas de La Rioja son de pequeños productores, una apuesta por la «singularidad» que el presidente de la región considera también un punto fuerte para la exportación.

Capellán recordó que Estados Unidos es el tercer mercado en volumen y el segundo en valor de los vinos riojanos, tras Reino Unido y afirmó que, pese a que la imposición de aranceles del 15 % por la administración de Donald Trump, «no es el que más ha caído».

«En Estados Unidos hay mucha fidelidad al vino de Rioja», señaló Capellán, que destacó la buena relación calidad-precio que ofrecen sus vinos, lo que permite que entre el productor y el distribuidor puedan absorber la subida de aranceles.

En paralelo, destacó la importancia de consolidarse en los mercados en los que ya está presente y abrir otros, entre los que destacó los asiáticos, aunque recordó que en algunos, como China, sus etiquetas ya están muy presentes.

«Tenemos suficiente diversificación e internacionalización, el reto es seguir creciendo en otros mercados tal y como está la economía global», dijo.

Por el momento, Capellán no consideró necesario proceder a un arrancado de viñas, como están haciendo otras denominaciones a nivel internacional, como Burdeos, ante la caída de la demanda, pero confesó que es «una reflexión que hay que tener» en diálogo directo con el sector.

Recordó que el viñedo riojano es antiguo, de bajo rendimiento y alta calidad y que más de dos tercios de las 512 bodegas que componen la denominación «siguen mostrando incrementos» de sus ventas, mientras que en los dos últimos años han ganado dos puntos de cuota de mercado internacional.

En paralelo, destacó el buen resultado que está presentando el turismo enológico en La Rioja, donde el año pasado se produjeron casi 100.000 visitas a bodegas. EFE

