Promueven 40 proyectos de infraestructura en Lima por 287 millones de dólares

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Lima, 30 jun (EFE).- La estatal Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) de Perú y el gobierno regional de Lima lanzaron este martes una cartera de 40 proyectos e inversiones en infraestructura y servicios básicos por 979 millones de soles (287 millones de dólares) para ser desarrollados mediante el mecanismo de inversión Obras por Impuestos en provincias de la capital de Perú.

La cartera de proyectos incluye trece inversiones en educación por 314,6 millones de soles (92 millones de dólares), quince en transporte por 244,3 millones de soles (71,6 millones de dólares), cinco en agricultura por 97,5 millones de soles (28,5 millones de dólares), cuatro en saneamiento por 50.8 millones de soles (14,8 millones de dólares).

Asimismo, uno en seguridad ciudadana por 89,7 millones de soles (26,3 millones de dólares), uno en salud por 141,4 millones de soles (41,4 millones de dólares) y uno en ambiente por 40.6 millones de soles (11,9 millones de dólares).

En conjunto, los proyectos beneficiarán a más de 900.000 habitantes de distritos ubicados en Oyón, Barranca, Yauyos, Cañete, Huaura, Cajatambo, Huarochirí, Canta, Huaral y otras zonas de Lima Provincias.

Proinversión informó que, desde 2024, se han adjudicado 126 intervenciones mediante Obras por Impuestos (OxI) en la Región Lima por 847 millones de soles (248 millones de dólares).

La cartera se presentó en el evento de promoción ‘OxI: Lima Invierte’, organizado por Proinversión ante potenciales inversionistas y desarrolladores de proyectos, con el objetivo de acelerar la ejecución de infraestructura y servicios en sectores prioritarios como salud, educación, saneamiento, agricultura, ambiente, transporte y seguridad ciudadana. EFE

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