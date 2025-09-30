The Swiss voice in the world since 1935
Propuesta republicana para evitar cierre de Gobierno de EE.UU. fracasa en nueva votación

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 30 sep (EFE).- La propuesta republicana en el Congreso de Estados Unidos que buscaba extender la financiación federal hasta el 21 de noviembre no alcanzó este martes los votos necesarios para evitar el cierre de Gobierno que está previsto que entre en vigor esta medianoche.

Con 55 votos a favor y 45 en contra, la propuesta no alcanzó los 60 necesarios para ser aprobada y permitir así que ambas bancadas tuvieran otras siete semanas para negociar el presupuesto íntegro para el próximo ejercicio fiscal. EFE

dte/asb/jrh

