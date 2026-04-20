Prorruso Radev gana en Bulgaria con mayoría absoluta, con el recuento al 78 % de los votos

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Varna (Bulgaria), 20 abr (EFE).- El prorruso y euroescéptico Rumen Radev ganó las elecciones legislativas en Bulgaria con el 44,5 % de los votos, una mayoría amplia y suficiente para gobernar en solitario, según el recuento al 78 % de los votos, informó la Comisión Central Electoral del país balcánico.

De confirmarse este resultado tras el escrutinio total, Bulgaria Progresista, la formación de Radev, contará con 131 de los 240 escaños del Parlamento, lo que podría dar lugar a un gobierno estable que saque al país del estancamiento político de los últimos cinco años, en los que hubo ocho elecciones parlamentarias.

En segundo lugar, con el 13,5 % (41 escaños), quedó la formación proeuropea y reformista Continuamos el cambio-Bulgaria Democrática (PP-DB), seguida del conservador Ciudadanos para el Desarrollo Europeo (GERB) del exprimer ministro Boiko Borisov, con el 13,3 % (39 diputados).

En el Parlamento entran también el DPS-Nuevo Comienzo, liderado por un empresario sancionado por EEUU y Reino Unido por corrupción, con el 6 % de los votos (16 diputados), y el ultranacionalista y prorruso Resurrección (4,3 %, 13 diputados).

Por primera vez desde el fin del comunismo en Bulgaria, el Partido Socialista (BSP), heredero de la formación comunista que dirigió el país en el pasado régimen, no estará representado en el hemiciclo al no superar el umbral del 4 % requerido.

«Bulgaria Progresista ha ganado de forma decisiva. Es una victoria de la esperanza sobre la desconfianza, de la libertad sobre el miedo», declaró Radev la pasada noche tras conocerse las proyecciones de los sondeos a pie de urna que ya apuntaban a su clara victoria aunque no aún con mayoría absoluta.

El hecho de que Bulgaria Progresista podrá gobernar en solitario debería facilitar una estabilidad institucional que Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea (UE), no vive desde 2021, cuando masivas protesta ciudadanas contra la corrupción llevaron a la caída del último gobierno de Borisov.

Las elecciones de ayer son las octavas en cinco años, periodo en el que el país ha tenido siete primeros ministros distintos.

Radev, que en enero pasado dimitió de la presidencia del país para concurrir en estos comicios, ha capitalizado el descontento ciudadano en un país de 6,5 millones de habitantes con una campaña centrada en la lucha contra la corrupción, la pobreza y contra la oligarquía de políticos y empresarios que, a su juicio, domina el país.

Además, ha defendido una política exterior «pragmática y de mutuo respeto» con Moscú, abogando por mejorar las relaciones con Rusia, acabar con las sanciones y reabrir el flujo de petróleo y gas ruso hacia Europa.

También ha criticado algunas políticas de la Unión Europea, como el Pacto Verde, y ha mostrado su admiración por el líder ultranacionalista húngaro Viktor Orbán, con quien comparte una visión ultraconservadora de la sociedad.

No obstante, Radev ha asegurado que Bulgaria mantendrá su rumbo europeo y su pertenencia a la OTAN. EFE

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