Prorrusos de Donetsk registran primera semana sin víctimas desde el inicio de la guerra

Moscú, 26 ene (EFE).- Las autoridades prorrusas de la región de Donetsk informaron este lunes de los primeros siete días sin muertos y heridos por ataques ucranianos en los territorios controlados por Moscú desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

La respectiva información fue incluida en el informe de la defensora del Pueblo de la zona, Daria Morózova, al que tuvo acceso la agencia TASS.

A la vez, los datos indican que desde el inicio de 2026, los bombardeos de Donetsk han dejado en la región al menos tres muertos y una veintena de heridos.

La anterior semana sin víctimas se registró en febrero de 2022, poco antes del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, uno de cuyos objetivos es el pleno control sobre Donetsk y la vecina Lugansk.

Según las autoridades de Donetsk leales a Moscú, en 2025 los ataques de Kiev causaron la muerte de más de 200 habitantes de la zona e hirieron a casi 1.100 personas.EFE

