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Prorrusos denuncian siete muertos y 15 heridos en Donetsk en un día por ataques de Kiev

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Moscú, 25 may (EFE).- Siete personas murieron y otras 15 resultaron heridas este lunes en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Moscú, debido a los ataques ucranianos con drones, informaron las autoridades locales.

“Siete personas, incluidos dos niños, murieron y quince, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas hoy por las agresiones de Kiev”, escribió en Telegram el gobernador de Donetsk nombrado por Rusia, Denis Pushílin.

El funcionario adjuntó una lista con las localidades donde ocurrieron los ataques y la edad de las víctimas.

Asimismo, informó sobre daños a la infraestructura y medios de transporte de los lugareños a consecuencia de las acciones de Kiev. EFE

mos/eav

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