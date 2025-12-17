Prosperidad y seguridad, los ejes de la política exterior ecuatoriana, según la canciller

Susana Madera

Quito, 17 dic (EFE).- La búsqueda de prosperidad económica y seguridad son los ejes de la política exterior ecuatoriana, que hoy se abre a nuevas naciones con potencial de generar mayores oportunidades económicas para el país, dijo la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en entrevista con EFE.

En ambos temas se requiere de una «activa, presente e intensa» jornada internacional de trabajo, a través del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales, de la presencia y la búsqueda del liderazgo en espacios multilaterales globales o regionales, explicó.

En temas económicos, señaló a la búsqueda de acuerdos de inversión o comercio que apoyen a abrir mayor cantidad de mercados, y consideró que el Gobierno de Daniel Noboa, ha enviado buenas señales a los mercados, como «estabilidad y la predecibilidad con un Gobierno que durante 25 meses ha mantenido una política única».

Además, se ha mejorado el marco jurídico para atraer la inversión en las áreas que el Gobierno ha identificado como estratégicas, y se ha mejorado el riesgo país, que en 25 meses pasó de 2.000 puntos a alrededor de 500, anotó.

«Esto nos muestra que Ecuador es más estable, es más confiable y es más predecible», dijo al aseverar, por otra parte, que «sorprende que Ecuador haya estado abstraído» de relaciones con países como Marruecos, «un puerto logístico importantísimo para el norte de África, para la propia Europa y para el Medio Oriente», y donde ahora la nación ya tiene embajada.

Lo propio ha ocurrido con Emiratos Árabes, dijo al señalar que Dubai es un punto estratégico para el comercio en Medio Oriente.

La canciller indicó que en 2026 abrirán una embajada en Arabia Saudita, un punto estratégico para conseguir financiación para grandes proyectos enmarcados en el desarrollo sostenible.

La canciller destacó que los más de 20 desplazamientos de Noboa a diversos países en sus dos años en el poder, han permitido agilizar acuerdos y cooperación, pues una vez que se toman decisiones a alto nivel, los demás estamentos solo deben ejecutarlas.

Seguridad y justicia

En temas de seguridad, Sommmerfeld destacó que trabajan a nivel global: con la Unión Europea en asuntos relacionados con el sistema penitenciario y de justicia, entre otros, y de igual manera han trabajado con los Países Bajos, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, así como con algunas naciones asiáticas y latinoamericanas.

De hecho, la semana pasada, Noboa habló, en Quito, sobre seguridad con su homólogo de Perú, José Jeri, y resaltó la importancia de la cooperación en seguridad y defensa entre ambos países, al tiempo que aseguró que era imperativo que busquen aliados internacionales para luchar contra el crimen organizado, y que se ataque principalmente a la corrupción, el lavado de activos y la minería ilegal.

Sommerfeld destacó que en el primer semestre de 2025, la Cancillería firmó más de 50 acuerdos de seguridad, un récord en esa línea a manera bilateral.

La violencia es una de las mayores preocupaciones en Ecuador que, con 4.619 homicidios entre enero y junio, registró el semestre más violento desde que se tienen registros.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó a Noboa, a declarar en enero de 2024 el «conflicto armado interno» contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, un reciente informe de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED), señaló que la ola de violencia criminal sin precedentes que vive Ecuador en los últimos años no ha cedido en este 2025, en el que el 71 % de los habitantes estuvo expuesto a ella, y «es probable que siga aumentando en 2026». EFE

