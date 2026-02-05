Protección civil de Portugal activa alerta roja en la cuenca del Tajo por subida de caudal

1 minuto

Lisboa, 5 feb (EFE).- La Protección Civil de Portugal activó este jueves la alerta roja en la cuenca del Tajo, el nivel más elevado de riesgo, por la subida «abrupta» de los caudales registrada durante la pasada madrugada, superiores a los 7.400 metros cúbicos por segundo.

Anteriormente, el oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa Elísio Pereira explicó a EFE que esperaban un aumento de los niveles de agua, «especialmente del Tajo, porque hay descargas en los ríos en España y eso va a aumentar bastante los caudales en Portugal». EFE

ssa/acm