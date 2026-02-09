Protección Civil de Portugal alerta del riesgo de nuevas inundaciones a partir del martes

2 minutos

Lisboa, 9 feb (EFE).- La Protección Civil de Portugal alertó este lunes de posibles nuevas inundaciones a partir de mañana, martes, en las cuencas de varios ríos, como el Tajo, el Mondego, el Miño o el Cávado, debido a las previsiones de un empeoramiento del tiempo.

El comandante nacional de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, avisó este lunes de «riesgo significativo» de inundaciones en las cuencas del Tajo, el Mondego, el Sorraia y el Sado.

Sufren también el peligro de desbordamientos el río Vouga, Águeda, Lima, Cávado, Duero, Tâmega, Lis y el Guadiana.

Silvestre llamó la atención «en especial» sobre la situación a partir de mañana de los ríos que están más al norte, ya que el pronóstico en esa parte de Portugal es de lluvia intensa, e instó a la población a adoptar precauciones y a que se mantenga en alerta.

Frente a las condiciones de las últimas dos semanas, en las que han pasado por la península ibérica los temporales Kristin, Leonardo y Marta, Silvestre dijo que la pasada noche fue «tranquila» en cuanto a incidencias, ya que únicamente registraron 54 en todo el país, aunque recordó que hay que estar alerta debido a las previsiones de precipitación para los próximos días.

Recordó que todavía hay carreteras que están intransitables y que hay zonas inundadas por las tempestades recientes, sobre todo, en Coimbra, Leiria, el área metropolitana de Lisboa, Mértola, Odemira, Castro Marim, Lagoa o Alcoutim.

Sobre el suministro eléctrico, precisó que a día de hoy hay 56.000 usuarios sin energía en casa.

Por otro lado, Silvestre expresó sus condolencias a la familia y amigos de trabajador que murió este lunes electrocutado cuando reparaba la red en Leiria, en un accidente donde otro empleado resultó herido grave.

Desde el 28 de enero, al menos siete personas han fallecido en Portugal por los temporales, la última un bombero el sábado. A esas bajas se suman al menos seis muertes indirectas por la caída de personas de tejados durante las labores de reparación cuando habían pasado los momentos críticos entre un temporal y otro. EFE

