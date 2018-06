En el informe ‘Proteger a los pacientes, no a las patentes’, publicado este martes (22.05), la organización no gubernamental (ONG) critica el modelo de precios de la industria farmacéutica suiza.

Exigen precios accesibles de medicinas 22 de mayo de 2018 - 13:50 Las autoridades suizas deben introducir licencias obligatorias para que los medicamentos que salvan vidas sean más asequibles, reclama el ‘Ojo Público’ al lanzar una campaña tendiente a garantizar el acceso de todos a los fármacos. En el informe ‘Proteger a los pacientes, no a las patentes’, publicado este martes (22.05), la organización no gubernamental (ONG) critica el modelo de precios de la industria farmacéutica suiza. “Respaldadas por un monopolio y la exclusividad del mercado, las compañías farmacéuticas prácticamente pueden establecer los precios a su antojo”, deplora. ‘El Ojo Público’ señala que la industria farmacéutica es responsable de la explosión en los precios de los nuevos tratamientos, particularmente de los medicamentos contra el cáncer, con implicaciones para los pacientes de todo el mundo. La ONG lanzó una campaña de “medicamentos asequibles” para presionar al Consejo Federal (Gobierno) suizo para que introduzca la licencia obligatoria, un instrumento que permite introducir medicamentos genéricos más baratos en el mercado a pesar de la existencia de una patente. ‘El Ojo Público’ argumenta que, durante mucho tiempo, el Gobierno suizo ha puesto los intereses de la industria farmacéutica por delante de las necesidades de los pacientes, tanto en Suiza como en el extranjero. Acusa a las autoridades de estar influenciadas por el “agresivo cabildeo de las grandes empresas con sede en Basilea”, responsables de las onerosas tarifas. La introducción de licencias obligatorias en Suiza haría más sustentable el sistema de salud helvético. “Enviaría una señal fuerte a la comunidad internacional y permitiría el acceso de millones de personas a medicamentos esenciales”, anota la ONG. El llamado cuenta con el apoyo de la Liga Suiza contra el Cáncer, numerosos expertos en el tema y conocidos políticos suizos, como la exministra Ruth Dreifuss.