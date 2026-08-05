Proteger los huevos de tortuga, la estrategia en El Salvador para conservar especies

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Sara Acosta

Ahuachapán (El Salvador), 5 ago (EFE).- La salvadoreña Dora Martínez solía ganarse la vida vendiendo huevos de tortuga en las playas de El Salvador, hasta que comprendió la huella que su oficio dejaba en el ecosistema.

Decidió dar un giro absoluto: ahora es «viverista» y se dedica a la protección de las especies que anidan cada año en la orilla de su pueblo.

«Los cuidamos (a los huevos) para que la especie no se termine», dijo en una conversación con EFE y explicó que su trabajo implica «estar en la orilla de la playa toda la noche» esperando a que la tortuga aparezca para «ayudarle al momento que expulsa los huevos y luego traerlos aquí (al vivero)».

Martínez, al igual que los vecinos de la zona costera Barra de Santiago, al suroeste de El Salvador, se han convertido en los protectores de las especies de tortugas que llegan a anidar a una turística playa y cuyos huevos son cuidados y resguardados en un corral de incubación para evitar su comercialización y consumo, prácticas prohibidas en el país.

En concreto, Martínez es parte, desde el 2000, de la Asociación de Desarrollo Comunal de Mujeres de Barra de Santiago (AMBAS), organización con la que ha trabajado para concienciar e involucrar a su comunidad.

«En el primer año realizando este trabajo sentía algo de miedo, pero con el tiempo me fui acostumbrando», comentó, antes de añadir que en el 2025 liberaron al agua aproximadamente 19.000 neonatos de tortugas marinas.

La Playa Dorada, de arena negra y cercana al Área Natural Protegida Barra de Santiago a casi 100 kilómetros de la capital San Salvador, ha sido durante años el espacio de anidación de tortugas de las especies baule -considerada la más grande de todas las tortugas marinas-, golfina y prieta.

El proceso de anidación ocurre principalmente en la noche, cuando la hembra sale del mar, cava un nido en la arena, deposita sus huevos para luego volver al océano.

En solitario, aguardando el proceso de incubación, los huevos de tortugas se enfrentan al acecho de diferentes depredadores, entre ellos los humanos. Años atrás en la zona de Barra de Santiago estos huevos eran comercializados por los habitantes, lo que representaba una fuente de ingresos que atentaba contra estas especies pero que era necesaria para la vida diaria.

No obstante, desde el 2009 en El Salvador el consumo de huevos, carne de tortuga y otros insumos derivados están prohibidos e incumplir la ley conlleva una multa de hasta 30.000 dólares o hasta cinco años de cárcel.

Las tortugas, importantes en los ecosistemas marinos

Las diferentes playas del Pacífico salvadoreño, entre ellas playa Dorada, acogen a cientos de tortugas entre agosto y noviembre de cada año, período de mayor afluencia de anidación.

Ricardo García, coordinador del vivero incubación, destacó a EFE que «las tortugas marinas realizan un papel sumamente importante en los ecosistemas marinos, ya que son controladoras de otras especies que pueden ser perjudiciales para la especie humana, como las medusas».

Señaló que «hay un intercambio de nutrientes gracias a ellas» y el proceso de anidación que realizan «es beneficioso porque el calcio que contiene la cáscara de los huevos se integra de nuevo a la arena y esto es aprovechado por otras especies».

García aseguró que los procesos de concienciación y sensibilización impulsados «han permitido que las personas de la comunidad perciban que es mucho más beneficioso la conservación que el consumo y comercialización» de estos huevos.

Añadió que «muchas personas consumían estos huevos por las supuestas propiedades afrodisíacas, pero no es así. Los huevos pueden tener metales pesados dañinos para el cuerpo humano y son altos en colesterol, lo que puede ser perjudicial para la salud del ser humano». EFE

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(foto)(vídeo)