Protesta antigubernamental en Tirana deja 3 policías heridos y 3 manifestantes detenidos

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Skopie, 8 de mayo (EFE). Una manifestación antigubernamental en Tirana derivó este jueves en enfrentamientos violentos con la policía que se saldaron con tres detenidos y tres agentes heridos.

«Tres agentes de la Fuerza de Seguridad Nacional resultaron heridos después de que los manifestantes les lanzaran cócteles Molotov, pirotecnia y proyectiles sólidos durante los disturbios», informó la Policía albanesa en un comunicado citado por TV News24.

Los heridos fueron trasladados a un hospital sin que sus vidas corran peligro.

El comunicado oficial añade que tres individuos fueron detenidos «en relación con los incidentes».

La protesta, liderada por el Partido Democrático, el mayor de la oposición, comenzó con una marcha por las principales calles del centro de la ciudad para exigir la dimisión del gobierno socialista del primer ministro, Edi Rama, al que los manifestantes acusan de corrupción.

Los enfrentamientos se produjeron cuando los policías formaron un cordón y dispersaron a una multitud de unas 2.000 personas, entre ellas el líder del Partido Demócrata, Sali Berisha, exprimer ministro y exjefe de Estado, utilizando caños de agua y gases lacrimógenos.

Algunos manifestantes respondieron lanzando cócteles molotov y fuegos artificiales contra los agentes.

Berisha condenó la intervención policial, calificándola de uso ilegal de la fuerza al servicio de, en sus palabras, la protección de la corrupción y la delincuencia en las filas del gobierno.

«Los bandidos uniformados se comportaron como criminales. ¡Qué vergüenza! Están protegiendo a dos criminales como Edi Rama y Belinda Balluku (ex viceprimera ministra)», declaró Berisha a la prensa. EFE

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