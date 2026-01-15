Protesta de transportistas contra la extorsión y los asesinatos en Lima

afp_tickers

2 minutos

Cientos de empresas de transporte de Lima paralizaron este miércoles sus labores en rechazo a la extorsión del crimen organizado y los asesinatos de choferes, tras nuevos atentados y el asesinato de un conductor en los primeros días del año.

Los transportistas apagaron los motores en varios distritos de la capital peruana para protestar contra la inseguridad y la inoperancia del gobierno para frenar la violencia, pese a que desde hace tres meses rige el estado de emergencia y los militares patrullan las calles junto a la policía.

«La protesta es por la inseguridad ciudadana. Hemos tenido diez atentados en once días del año, queremos cuidar a nuestros conductores», dijo a la AFP Martín Ojeda, dirigente del gremio Transportistas Unidos.

«Ya casi no hay conductores (…), no quieren conducir un vehículo porque ponen en riesgo su vida», lamentó.

Bajo un fuerte dispositivo policial, los transportistas marcharon en Lima con carteles con mensajes de repudio a las bandas criminales.

La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la mandataria Dina Boluarte a manos del Congreso en octubre pasado.

Su sucesor, José Jerí, activó la medida de excepción el 22 de octubre reforzando el control policial en las calles con militares.

En pleno paro Jerí se reunió en la calle con dirigentes del transporte, a quienes citó para prometerles «redoblar esfuerzos con la policía y promulgar leyes» para dar seguridad.

Organizaciones delictivas como Los Pulpos, La Jauría, Los Injertos del Norte o Tren de Aragua, de origen venezolano, exigen pagos de hasta 50.000 soles (14.350 dólares) mensuales a las empresas de transporte, según han denunciado sus directivos.

Cuando se niegan a pagar, atacan a tiros a los vehículos, incluso con pasajeros dentro.

Más de 50 conductores fueron asesinados en 2025, de acuerdo con Anitra, el principal gremio del sector que agrupa a 460 empresas en Lima y el vecino puerto de Callao.

En 2025, Perú registró 25.196 denuncias de extorsión, un 20% más que en 2024, según la policía.

cm/ljc/mar