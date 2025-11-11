Protesta en Belgrado contra la demolición de patrimonio para un hotel del yerno de Trump

2 minutos

Zagreb, 11 nov (EFE).- Cientos de personas se manifestaron este martes en Belgrado frente al antiguo Estado Mayor yugoslavo, bombardeado por la OTAN en 1999, para protestar contra su demolición y la construcción en su lugar de un hotel de lujo impulsado por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

«No damos el Estado Mayor», «Somos un muro vivo», «El yerno de Trump no es nuestro yerno, y aunque lo fuera, el Estado Mayor no es una dote», son algunos de los lemas que los manifestantes destacaron en sus pancartas en esta denominada «protesta de advertencia» contra la demolición de ese edificio conservado como memoria histórica.

Los manifestantes denunciaron que el proyecto, autorizado por una «ley especial» aprobada por el Parlamento serbio, viola la protección patrimonial del edificio y beneficia ilegalmente a la empresa de Kushner, Affinity Partners, que invertirá 500 millones de dólares en el primer ‘Trump International Hotel’ de Europa.

«Los potenciales inversores deben saber que, una vez que se restablezca el orden en este país, haremos todo lo posible para sancionar cualquier acto ilegal derivado de la situación actual, incluso demoliendo construcciones ilegales», declaró a la televisión N1 el arquitecto Vladislav Lalicki.

El complejo inmobiliario, que incluye el hotel y viviendas de lujo, recibió un permiso preliminar del Gobierno serbio el año pasado, incluso antes de que se revocara el estatus de bien cultural para la antigua sede del Estado Mayor.

Las principales organizaciones de protección del patrimonio cultural, incluyendo ICOMOS y el Consejo de Arquitectos de Europa, han expresado su profunda preocupación por la normativa que permite la demolición.

La misma permite la cesión de la parcela por un periodo de 99 años a la empresa Affinity Partners de Jared Kushner.

Kushner, quien está casado con la hija de Trump, Ivanka, fundó Affinity Partners después de dejar en 2021 su cargo como asesor en la Casa Blanca. EFE

vb/ll/lar