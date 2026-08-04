Protesta en el sector de la navegación en Argentina afecta a buques para exportación

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(Actualiza con impacto en el sector de los combustibles)

Buenos Aires, 3 ago (EFE).- Una protesta en el sector del transporte marítimo y fluvial de Argentina contra una medida del Gobierno de Javier Milei afectó desde este lunes el movimiento en los puertos de los buques de carga para la exportación.

Según fuentes del sector consultadas por EFE, unos 40 buques están fondeados a la espera de poder ingresar a tomar cargas a los puertos de Buenos Aires (Río de la Plata) y de Bahía Blanca (Atlántico) y a varias terminales de Rosario y sus alrededores (río Paraná), donde se ubica uno de los mayores polos agroexportadores del mundo.

Las embarcaciones no pueden ingresar a los puertos por una protesta de los prácticos, capitanes expertos en determinados puertos y cursos de agua que suben a los barcos para guiar en la navegación al capitán principal de la nave en esas zonas difíciles.

Los prácticos resolvieron no dar servicio en rechazo a un decreto mediante el cual el pasado viernes el Gobierno de Milei impuso un nuevo régimen de ‘practicaje’ para -según argumentó el Ejecutivo- reducir costos y «mejorar la competitividad» del comercio exterior.

El nuevo régimen, creado por impulso del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, permite que, además de los prácticos profesionales argentinas, otras personas -incluyendo capitanes extranjeros- presten ese servicio, y fija tarifas máximas.

Los prácticos, que llevan adelante la protesta por tiempo indeterminado, son profesionales independientes, organizados pero no bajo una figura sindical, lo que impide al Gobierno dictar la conciliación obligatoria en el conflicto.

Los profesionales afirman que el nuevo reglamento «condiciona y oprime» el ejercicio de sus tareas y reclaman la anulación del decreto.

Impacto en los combustibles

La protesta afecta, entre otras, la actividad de las empresas del sector de la distribución de combustibles que utilizan el transporte por buques.

Fuentes de la Cámara Argentina de Energía consultadas por EFE confirmaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas, así como las del resto de la industria que requieren de servicios de prácticos, «se encuentran momentáneamente interrumpidas debido a la indisponibilidad de prácticos».

En concreto, está paralizada la carga de combustibles en las terminales portuarias de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Sandra Cruz.

La medida también afecta al puerto de Caleta Córdova (provincia de Chubut, sur), que cumple una función clave para el traslado de crudo hacia las distintas refinerías. EFE

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