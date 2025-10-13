Protesta feminista contra nuevo presidente de Perú

afp_tickers

2 minutos

Al menos un centenar de mujeres de colectivos feministas protestaron este viernes contra el nuevo presidente de Perú, José Jerí, a raíz de una denuncia por presunta agresión sexual cuando era legislador y que fue archivada por la fiscalía por falta de pruebas.

Jerí, de 38 años, asumió en la madrugada de este viernes en reemplazo de Dina Boluarte, quien fue destituida por el Congreso en un juicio político exprés.

El mandatario se desempeñaba hasta la víspera como jefe del parlamento.

Vestidas de negro y con pañoletas verdes, las activistas se concentraron frente a la sede del legislativo con fotografías de Jerí y carteles con la inscripción «denunciado por violación», según periodistas de la AFP.

«Fuera Jerí», se leía en varias hojas blancas pintadas de verde que levantaban las manifestantes al mismo grito.

El entonces legislador Jerí, del partido centroderecha Somos Perú, fue denunciado por una mujer por una supuesta agresión sexual en 2024.

La fiscalía archivó la querella en agosto último por «carecer de pruebas y declaraciones inconsistentes», afirmó este viernes el fiscal general, Tomás Gálvez

«Esa investigación nunca debió iniciarse. No había un sólo indicio de que él haya participado en los hechos», dijo Gálvez a radio Exitosa.

Sin embargo, los colectivos feministas cuestionaron el archivo de la denuncia.

«Nosotras vemos con preocupación esta designación. Jerí tiene una denuncia por violación sexual que si bien ha sido archivada, nosotras creemos que no ha sido investigada lo suficientemente», dijo a la AFP Liz Meléndez, directora de la organización Flora Tristán.

cm/vel/nn